Sardegna-triathlon, Assessore Chessa: “binomio vincente per la promozione dell’isola”

“La suggestiva cornice del Poetto è perfetta per ospitare i percorsi di gara delle tre discipline di una delle sei tappe del Campionato mondiale di triathlon. La Sardegna è diventata la sede naturale per questo tipo di manifestazioni e la città di Cagliari può contare sulla presenza dei migliori atleti al mondo. Un altro grande evento che fa parte del programma che vede lo sport come importante strumento di promozione dell’immagine nazionale e internazionale della Sardegna”. Lo ha detto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, durante la presentazione del “World Triathlon Championship Series” maschile e femminile, il circuito più importante a livello mondiale, che, per il secondo anno consecutivo, si svolgerà a Cagliari.

“Tra atleti, staff e organizzazione sono coinvolte almeno 800 persone, che garantiscono circa 3.600 presenze in appena 5 giorni – ha aggiunto l’assessore Chessa – La gara sarà trasmessa nelle tv di almeno quaranta paesi, comprese alcune dirette televisive, portando la ‘Destinazione Sardegna’ nei salotti di tantissimi spettatori. Un ritorno di enorme valore per l’Isola, non solo in termini di presenze turistiche, ma anche sotto il profilo promozionale ed economico. Gli eventi sportivi di questo livello aiutano anche nella destagionalizzazione dei flussi turistici, confermando che la Sardegna ha le carte in regola per diventare l‘isola dello sport, grazie agli investimenti della Regione che hanno consentito di realizzare un fitto calendario di appuntamenti di qualità”.