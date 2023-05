Sanità di Iglesias, parla Carla Cuccu (Idea Sardegna)

Le parole di Carla Cuccu “Basta sabotaggi della giunta regionale sulla nostra sanità locale”

Cagliari, 19 Maggio 2023 – “Tanti mesi e nessuna risposta. Ho fatto tantissime interrogazioni. Ho presentato una nuova interrogazione, l’ennesima, all’assessore alla sanità ed al presidente Solinas per avere risposte circostanziate ed immediate. Ora non è più possibile andare avanti. Serve rispettare la rete ospedaliera della Regione Sardegna”. Queste le parole di Carla Cuccu, di Idea Sardegna.

“Il CTO di Iglesias presenta reparti di eccellenza. Tra questi il Laboratorio Analisi, Pediatria, Ginecologia e Ostetricia, il blocco di Fisioterapia ed Ortopedia. Reparti recentemente ristrutturati ed attrezzati con strumentazione di ultima generazione. Basta con questa intenzione della ASL di demotivare i medici per riuscire a chiudere questo fondamentale polo ospedaliero. Ne siamo stufi.”

L’importanza del punto nascita di Iglesias per Carla Cuccu

“E’ importantissimo tenere aperto anche il punto nascita di Iglesias. Il quale deve prevedere che nell’unità operativa sia presente la sala operatoria e la sala parto, ed anche il reparto di Neonatologia proprio com’è al C.T.O. di Iglesias. Deve tornare ad essere un punto di riferimento per tutti i cittadini. Potrebbero davvero scegliere di fare un pronto soccorso H 12, magari chiuso nel weekend, e solo con medici a gettone? Dal 15 Febbraio è questa la condizione. Non si è fatto niente per assumere nuovi medici e ripristinare lo stato precedente.

La ASL e la Regione devono pensare ai cittadini. Non si può pensare di continuare così. Vogliamo risposte, vogliamo certezze. Vogliamo che venga rispettata la rete ospedaliera. ”.

“Io continuerò ad impegnarmi per risolvere questa situazione. Dal mio ruolo in Consiglio Regionale, di segretaria nella Commissione Sanità, voglio risposte.La giunta Regionale e la ASL non possono pensare ai loro interessi a discapito della salute di tutti noi”.

