“Salute della donna e del Pavimento pelvico”: l’iniziativa è stata un successo

Si è chiuso ad Alghero il progetto promosso da Coldiretti Donne Impresa Sardegna in collaborazione con medici e ostetrici dell’Aiug (Associazione italiana di urologia ginecologica e del pavimento pelvico). Per due settimane, nei mercati di Campagna Amica, le parole d’ordine sono state “prevenzione” e “sana alimentazione“

“Salute della donna e del Pavimento pelvico”: questo il titolo della campagna di sensibilizzazione, prevenzione e cura che per due settimane ha tinto di rosa i mercati di Campagna Amica della Sardegna.

Un’occasione per avvicinare la tanta gente presente nei mercati di Coldiretti ai temi legati alle malattie che colpiscono le donne e per promuovere uno stile di vita sano e una corretta alimentazione.

Il progetto si era aperto lo scorso 3 maggio a Iglesias; la seconda tappa, il giorno dopo, aveva acceso i riflettori sui mercati Campagna Amica di Cagliari, Oristano e Alghero. Il 6 maggio, invece, l’appuntamento si era spostato a Nuoro e a Sassari. In ciascuna di queste città il comune denominatore è riassumibile con l’espressione “è stato un successo“.

Coldiretti Donne Impresa Sardegna: “La partecipazione della comunità è stata straordinaria”

“Attraverso il progetto “Salute della donna e del Pavimento pelvico” abbiano avuto l’opportunità di condividere informazioni cruciali sulla salute e di sottolineare l’importanza di una sana alimentazione. La risposta e la partecipazione della comunità sono state straordinarie. Siamo estremamente felici per la buona riuscita dell’iniziativa. È stata indubbiamente un succeso”, hanno sottolineato Elisabetta Secci e Maria Gina Ledda, rispettivamente responsabile e segretaria di Coldiretti Donne Impresa Sardegna”.

Tra i messaggi lanciati da Coldiretti Donne Impresa Sardegna anche quello riguardante l’importanza di una sana alimentazione, in grado di “fornire all’organismo i nutrienti necessari per funzionare al meglio, contribuendo a prevenire malattie e mantenersi in salute”, hanno evidenziato Elisabetta Secci e Maria Gina Ledda.

Le due rappresentanti di Coldiretti Donne Impresa Sardegna hanno chiosato sottolineando che: “Ogni volta che si scelgono prodotti a chilometro zero e di stagione, stiamo investendo nella salute e nel sostegno all’economia locale. Continueremo a lavorare con impegno per promuovere la consapevolezza su stile di vita salutare e corretta alimentazione. Ogni piccolo passo verso una scelta più consapevole può fare la differenza nel migliorare il benessere individuale e collettivo”.

