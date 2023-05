Salta la Commissione Lavoro: il commento di Desirè Manca (M5s)

“Salta per la quarta volta la seduta della commissione lavoro per mancanza del numero legale. Gli innumerevoli episodi di grave assenteismo che caratterizzano questa maggioranza – commenta Desirè Manca (Movimento 5 Stelle) – non sembrano avere fine.