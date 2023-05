Sabato 13 maggio tappa in provincia di Sassari a Bottidda, degli “Incontri conoscitivi” con i documentari di Karim Galici e le sue “Storie di Accoglienza, Amicizia, Amore, Integrazione”

“Dall’est con amore. Quattro storie di vita e integrazione” (durata 29 minuti) dedicato all’approfondimento dell’universo femminile nella diaspora immigrata e “La vita sopra ogni cosa. Storia di un Padre Ortodosso in Sardegna” (durata 25 minuti) dedicato al dialogo religioso e all’accoglienza che la Chiesa cattolica sarda ha riservato ai fratelli ortodossi, entrambe diretti da Karim Galici; dopo Bottidda continueranno le proiezioni in giro per l’Italia: 20 maggio Palermo (Cinema De Seta), 27 maggio Firenze (Villa Bandini); 3 giugno Chieri – TO (Sala Teatro della Conceria); infine il 10 giugno Aidomaggiore, 20 giugno Milano

Cagliari 10/05/2023