Sa.Spo Cagliari – La squadra di rugby in carrozzina impegnata in Veneto

Riprende l’attività agonistica del Rugby in Carrozzina con la Sa.Spo. che giocherà due gare a Schio.

C’è tanta allegria in palestra per la nuova trasferta dei rugbisti paralimpici che si trasferiscono a Schio dove li attendono due giorni di campionato. Dopo l’esperienza romana con l’esordio assoluto in questa disciplina paralimpica accudita dalla FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), i giocatori coordinati dal coaching staff capeggiato da Nicola Marcello testeranno la condizione fisica e atletica, andata a perfezionarsi in questo mese e mezzo che li ha separati dal 76 – 10 infertogli dai vice campioni d’Italia della Polisportiva Milanese nel concentramento di Roma.

Presso la palestra Mario Lanzi i saspini apriranno le ostilità confrontandosi con i Mastini Cangrandi Verona (sabato 20 maggio, h.15:00). L’indomani mattina (alle 9:30) seconda sfida opposti alla 4Cats H81 di Vicenza. L’impegno dovrà essere massimo anche per fare bella figura davanti alla vice presidente nazionale Fispes Antonella Munaro e soprattutto al coach della Nazionale di rugby in carrozzina Franco Tessari. Lo scorso inverno, infatti, ebbe già a che fare con il collettivo cagliaritano in una visita lampo al quartier generale di via Don Bosco a Selargius.

“Oltre che dal punto di vista atletico e di velocità – dichiara Nicola Marcello – ci siamo soffermati soprattutto sulla fase tattica, con particolare attenzione alle dinamiche difensive. Abbiamo anche iniziato a lavorare sulla gestione della palla e del tempo sia offensivo, sia difensivo. Faremo il possibile per evitare, specie in attacco, di perdere tante palle a causa di infrazioni elementari, come accadde all’esordio”.

Le partite del team sardo potranno essere seguite in diretta streaming sulla pagina Facebook della Federazione.

SQUADRA E STAFF TECNICO

Giovanni Ambus (maglia n.14), Giovanni Melis (5), Simone Melis (13), Stefano Perra (capitano, 23), Fabio Sanna (4), Salomon Menana Abaga Ocomo (22).

Nicola Marcello, Sandro Floris (allenatori).

Roberto Perra (meccanico), Claudio Secci (dirigente), Giorgio Loi (autista)

PROGRAMMA

Sabato 20/05 ore 15.00: Mastini Cangrandi Verona – Sardegna Sport (Sa.Spo) Cagliari

Sabato 20/05 ore 17.00: Romanes Ares Rugby Roma – 4Cats H81 ASD

Domenica 21/05 ore 9.30: Sardegna Sport (Sa.Spo) Cagliari – 4Cats H81 ASD

Classifica provvisoria: Polisportiva Milanese 9, Padova Rugby 3, Mastini Cangrandi Verona 3, H81 4Cats Vicenza 0, Romanes Ares Rugby Roma 0, Sardegna Sport (Sa.Spo) Cagliari

