Roma, Ugl Metalmeccanici:”Paradiso è il Segretario Provinciale”.

V° Congresso Ugl:”Subentra a Alessio Morelli che andrà a ricoprire altri ruoli”.

“Un forte ringraziamento, inoltre, a Alessio Morelli per ciò che negli anni ha fatto per la federazione e continuerà a svolgere e al neo eletto Paradiso un augurio”, giunge dal Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera:

“Il territorio e nello specifico Roma – ha dichiarato – è importante per la presenza di tante Pmi che portano notevoli investimenti in tutto il mondo. Paradiso avrà tutto il nostro supporto, guiderà una federazione in un territorio che, negli ultimi anni, ha perso diverse aziende che hanno scelto di investire altrove.

Come sindacato – ha concluso Spera – siamo stati e saremo ancora vicini alle esigenze dei lavoratori battendoci su tutto il territorio nazionale per la sicurezza sul lavoro, un aspetto sul quale l’Ugl non transige perché è inconcepibile che oggi si possa continuare a morire per lavorare”.

Roma, 11 maggio 2023.