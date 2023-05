Mimmo Guagliardo e Giosuè Rizzuto dominano il Secondo Raggruppamento. Nuovo risultato eccellente per Vincenzo Serse nella Cronoscalata Guarcino Campocatino

Per la scuderia RO racing il fine settimana andato in archivio è stato ricco di gioie.

A Pergusa (EN), in Sicilia, sotto la pioggia battente, Mimmo Guagliardo e Giosuè Rizzuto hanno dominato il III Trofeo Città di Enna. La manche era valevole per il Campionato italiano auto storiche. A bordo di una Porsche 911 RSR i due palermitani si sono imposti nel Secondo Raggruppamento e hanno concluso la gara al secondo posto della classifica generale.

Nel Lazio, alla Cronoscalata Guarcino Campocatino, valida per il Campionato italiano di velocità in salita auto storiche, Vincenzo Serse ha strabiliato tutti con una nuova esaltante prestazione. A bordo della sua Fiat 127, il pilota trapanese si è imposto nella classe TC 1150 del Terzo Raggruppamento e ha concluso anche al quarto posto di Raggruppamento.

Infine uno sguardo al Campionato italiano karting. Nella tappa del Cremona Circuit, il giovane siciliano Daniele Schillaci ha concluso con il suo kart (Lenzokart Novalux Racing Team) in diciannovesima posizione. In gara 2 il ragusano è stato penalizzato e retrocesso in classifica.

