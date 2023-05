Ritorna il Family Friendly Fest a Sassari

RITORNA IL FAMILY FRIENDLY FEST, L’EVENTO DEDICATO ALLE FAMIGLIE E AL LORO BENESSERE. IL 12,13, E 14 MAGGIO AL PARCO DI BADDIMANNA

Una rete di associati che cresce e si rafforza per dare sostegno alle famiglie e promuovere il loro benessere. Dopo il grande successo della prima edizione, oltre 5mila le presenze nelle due giornate l’anno scorso ai giardini pubblici di Sassari; ritorna il “Family Friendly FEST, Sassari un territorio amico della famiglia”. Sarà il parco di Baddimanna, ampio spazio verde che offre nuove opportunità di respiro e svago, ad ospitare questa seconda edizione; in programma il 12, 13 e 14 maggio. L’iniziativa è tra gli appuntamenti del “Maggio Sassarese”; evento gratuito rivolto alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi, organizzata dalla rete Baby and Family e dall’APS Link – Legami di fraternità.

L’EVENTO –

L’evento è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Ducale. Seminari tematici, attività ludico ricreative e di intrattenimento, laboratori e letture sotto gli alberi, due giorni di festa per bambini, ragazzi e genitori da vivere come occasione di conoscenza e riflessione verso nuove prospettive per la famiglia. All’interno della fiera, nelle giornate del 13 e 14 maggio, sarà possibile conoscere le oltre quaranta realtà coinvolte nella rete Baby and Family – dieci nuovi attori sono entrati nell’ultimo anno a far parte del progetto – riuniti in un portale online www.babyandfamily.it, dove oggi le famiglie della città e del territorio possono trovare l’offerta esistente riguardo ai servizi e alle attività rivolte ai bambini, ai ragazzi e ai loro genitori.

Il sito offre un elenco dettagliato delle associazioni, degli esercenti e degli operatori pubblici e privati che operano con uno sguardo rivolto alle esigenze delle famiglie. «Il Fest e la rete Baby and Family – ha sottolineato Laura Useri, assessora alla Cultura e alle Politiche educative del comune di Sassari – è un esempio di buona pratica e Sassari anche attraverso il lavoro portato avanti dalla rete è un comune che sposa la famiglia e il suo benessere».

I VARI STAND DEL FAMILY FRIENDLY FEST

I diversi attori, affiliati Baby and Family animeranno gli stand allestiti per il FEST con la loro esperienza e i loro talenti; descrivendo proposte e servizi e proponendo laboratori e attività per le famiglie. Oltre ottanta i contenuti proposti che grazie ad un programma dettagliato consentiranno alle famiglie di organizzare a loro piacimento le giornate; soddisfacendo ogni singola esigenza. I partecipanti al FEST- il parco di Baddimanna rimarrà aperto al pubblico dalle 10 alle 19 – riceveranno la mappa degli spazi, il programma delle giornate e tutto il materiale informativo sui servizi offerti. All’interno del parco sarà possibile pranzare e merendare, grazie all’area picnic ospitata al suo interno.

GLI APPUNTAMENTI FAMILY FRIENDLY FEST-

I bambini e gli adolescenti verranno coinvolti in attività specifiche di intrattenimento per conoscere le iniziative offerte dai diversi attori coinvolti, mentre mamme e papà potranno partecipare anche quest’anno ai seminari tematici e ai gruppi di lavoro previsti sabato 13 e domenica 14 maggio tenuti da esperti del settore, con ampio spazio dedicato alle esperienze concrete.

«È un progetto che parte da lontano nato prima dell’emergenza sanitaria, utile e necessario dopo la pandemia per offrire un sostegno concreto alla genitorialità e allo sviluppo del benessere delle famiglie – ha sottolineato Eleonora Cesarani, coordinatrice della rete Baby and Family – Ha come modello il Trentino, regione che ormai da 16 anni promuove politiche familiari, valorizzando la rete di servizi che danno supporto ai genitori perché dove sta bene la famiglia, sta bene la società».

L’EVENTO INAUGURALE –

Venerdì 12 maggio, a partire dalle 16.30, il convegno dedicato al tema “Il territorio si interroga sul suo futuro family friendly”. Gli interventi di rappresentanti delle istituzioni e docenti spazieranno dalle buone prassi dei servizi e dei progetti per le famiglie ai diritti per i bambini; dalle politiche familiari portate avanti dalla regione alle buone pratiche dei comuni amici della famiglia; dalle realtà family nel resto d’Italia alla conciliazione dei tempi di lavoro con lo standard Family Audit. E per finire al ruolo dell’università e alla sua terza missione. Chiuderà i lavori Eleonora Cesarani, referente tecnico-scientifico del programma di lavoro Baby and Family; e coordinatrice della rete Baby and Family. A seguire i rappresentanti delle istituzioni incontreranno i vari attori del territorio che offrono servizi e attività di valenza family nei vari gazebo; allestiti all’interno del parco di Baddimanna.

Il Family Friendly FEST gode del patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del comune e della provincia di Sassari, della rete Metropolitana del Nord Sardegna, della Asl di Sassari e dell’UNISS.