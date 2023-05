Riso, Confagricoltura: no a importazioni con livello di triciclazolo superiori a quelle UE

Confagricoltura sottolinea l’ottimo risultato per la Sardegna che difende la sua straordinaria qualità

Cagliari, 13 maggio 2023 – La proposta della Commissione UE di aumentare il livello massimo di residui di Triciclazolo (un fungicida utilizzato nelle coltivazioni esterne all’Unione Europea) per le importazioni di riso non ha raggiunto, nel Comitato permanente, la maggioranza qualificata per procedere.

“Si tratta di un primo positivo risultato per le nostre produzioni.” Lo ha spiegato il presidente della Federazione nazionale di Prodotto Riso di Confagricoltura, Giovanni Perinotti. “Auspichiamo che il Governo, in particolare il ministero della Salute, continui ad attuare ogni azione possibile per contrastare l’adozione del provvedimento unionale”.

Nell’Unione Europea

In Europa l’utilizzo del Triciclazolo è vietato. “Consentire importazioni con una soglia di tolleranza innalzata a 0,09 mg/Kg, come proposto dalla Commissione, favorirebbe ulteriormente l’import di riso da Paesi che non hanno gli stessi vincoli alla produzione applicati nella UE. Questo significa che non sarebbe rispettato il principio di reciprocità a tutela della sicurezza alimentare. Costituirebbe inoltre una grave minaccia per la competitività delle nostre imprese”.

L’Italia, con circa 218.000 ettari coltivati, è il primo produttore europeo di riso. Detiene poco più del 50% della coltivazione presente nell’Unione.

In Sardegna

La produzione risicola sarda non vanta grandi numeri in termini di estensioni coltivate. Tuttavia può contare su una qualità davvero unica che permette a numerose aziende di raggiungere mercati di primo livello in Italia e all’estero. “La battaglia sulla qualità – ha osservato il presidente di Confagricoltura Oristano, Tonino Sanna – è uno degli impegni che meglio vede posizionata Confagricoltura in tutte le sedi di confronto e rappresentanza locali ed europee. Una responsabilità che anche in Sardegna abbiamo accolto con gran favore. Infatti cerca di tutelare il lavoro delle imprese regionali e quindi i consumatori che acquistano il nostro riso”.

Confagricoltura accoglie positivamente il voto del Comitato permanente. Invita inoltre il Governo a mantenere alta l’attenzione sulla questione.

