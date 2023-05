Rinnovo cariche per Coldiretti Donne Impresa Nuoro-Ogliastra

COLDIRETTI DONNE IMPRESA NUORO-OGLIASTRA: RICONFERMA PER MARIANNA FANCELLO (MURISTENE – DORGALI). LE VICE SONO RAFFAELA PIRAS (FONNI) E MONICA ARZU (LOTZORAI)

Conferma per Marianna Fancello alla carica di responsabile di Coldiretti Donne Impresa Nuoro-Ogliastra. La rielezione è avvenuta oggi con la riunione dell’assemblea a Nuoro, alla presenza di imprenditrici donne arrivate da tutto il territorio della provincia. La titolare dell’Agriturismo Muristene di Dorgali resterà in carica per i prossimi 5 anni insieme alle vice, Raffaela Piras di Fonni (titolare dell’omonima azienda agricola) e Monica Arzu di Lotzorai (titolare della Fungaia di Lotzorai).