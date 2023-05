La crisi del 2022 ha spinto l’Europa a cercare nuove strade per rendersi indipendente sul piano energetico e il Green New Deal può essere una grande opportunità per sviluppare nel Vecchio Continente produzioni fondamentali per accelerare sulle rinnovabili. Ne ha parlato Letizia Magaldi, vicepresidente esecutivo di Magaldi Green Energy, in un’intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

