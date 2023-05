“Ricerca, Deidda (FDI): Su Einstein Telescope serve sostegno di tutto sistema Italia”

“Grazie al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro Bernini e a tutto il Governo; per aver sostenuto con convinzione la candidatura italiana dell’Einstein Telescope, individuata nella sede di Lula, in Sardegna. Da subito abbiamo garantito massimo impegno e dalle parole siamo passati ai fatti.

L’Italia si deve trovare compatta nel sostenere questa straordinaria opportunità, mettendo in prima fila sia le eccellenze in campo scientifico sia quelle in campo tecnico, imprenditoriale ed infrastrutturale con la logistica e le telecomunicazioni”, dichiara Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei deputati;

“Come sistema Italia non siamo inferiori a nessuno e possiamo competere a testa alta anche contro l’opposizione che semina dubbi e paventa criticità sul progetto, come le dichiarazioni dei parlamentari sardi del Pd in quella che doveva essere la giornata dell’ ufficializzazione”,

conclude il deputato di FDI

Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, si era, inoltre, già espresso anche sulla situazione degli aeroporti sardi; chiedendo un dialogo costruttivo sul tema.

