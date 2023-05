Riccione: Elena Rocchetti alla regia del progetto “Io sono un Boomer”

La direttrice artistica della Riccione Dance Center, di Aquafan e del Parco Oltremare ha curato il video-clip del brano tormentone prodotto da Olé Music in uscita a fine mese

C‘è la firma di Elena Rocchetti sul progetto “Io sono un Boomer”, il brano “made in Riccione” in uscita a fine mese per l’etichetta discografica Olé Music Records. Una firma di prestigio visto che Elena – ballerina, attrice e coreografa – oltre ad essere la direttrice artistica della Riccione Dance Center, di Aquafan e del Parco Oltremare, per tanti anni si è occupata della commedia musicale italiana a Roma al fianco del maestro Gino Landi.

Dopo aver creato un nuovo format al Cocoricò di Riccione, Elena ha accettato di occuparsi della regia e delle coreografie del videoclip “Io sono un Boomer”. Video interpretato dall’artista “Giusepps” e girato qualche settimana fa a Riccione.

“E’ stato un progetto molto divertente – spiega la regista – del resto, io stessa mi sento una Boomer e dunque non è stato per nulla difficile scrivere e coreografare quel copione. Ho coinvolto in questa esperienza alcune ballerine professioniste con cui lavoro abitualmente e dunque il risultato finale è stato artisticamente molto valido. Mi auguro che il pubblico risponda con lo stesso entusiasmo con cui abbiamo lavorato noi; e che il brano possa diventare davvero il nuovo tormentone dell’estate”.

