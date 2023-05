RDR S.p.A si aggiudica l’approvvigionamento idrico in Alta Gallura

;Acqua, RDR S.p.A Società Benefit si aggiudica i lavori per il riassetto dell’approvvigionamento idrico dei comuni dell’Alta Gallura

L’azienda campana leader nel settore del ciclo integrato delle acque, con una sede operativa anche a Cagliari, è la mandataria del gruppo di imprese del territorio vincitrici della gara indetta da Abbanoa per conto di Egas. L’appalto del valore di 13,8 milioni vedrà l’impiego di 15 addetti e l’uso di tecnologie avanzate al fine di completare e potenziare un’opera strategica per l’Alta Gallura. Luca Serena, AD RDR S.p.A: “È un’opera importante per il territorio e siamo onorati di poter contribuire con le nostre competenze e quelle dell’impresa in ATI con noi alla sua realizzazione.”

Lunedì, 22 maggio. RDR S.p.A Società Benefit, azienda di Torre del Greco (NA), quarto operatore italiano nel settore del Ciclo Integrato delle Acque con 270 dipendenti oltre 50 milioni di fatturato, e una sede operativa a Elmas (CA), è la capogruppo mandataria insieme all’azienda cagliaritana IN.CO. Srl, mandante, dell’ATI che realizzerà i lavori di riassetto dell’approvvigionamento idrico dei comuni dell’Alta Gallura, a seguito di espletamento della gara indetta da Abbanoa per conto di Egas.

L’appalto del valore di 13,8 milioni prevede la realizzazione della nuova rete di collegamento tra la diga sul Rio Pagghiolu e il sistema idrico dell’Alta Gallura; per rendere indipendenti, dal punto di vista del rifornimento d’acqua potabile, i comuni della zona; dove il sistema idrico-potabile presenta alcune criticità in merito proprio all’approvvigionamento idropotabile.

“Siamo onorati di poter contribuire con le nostre competenze e tecnologie a un’opera strategica per la comunità dell’Alta Gallura; commenta Luca Serena, AD RDR S.p.A; Un’operazione che ci permette di rafforzare la nostra presenza in un territorio come quello sardo dove RDR è presente dal 2020; con una sede operativa a Elmas. L’obiettivo che si vuole raggiungere con il progetto presentato da Abbanoa è quello di efficientare il sistema idrico dell’Alta Gallura; in modo da garantire alla popolazione servita la continuità del servizio; ed al fine di ridurre al minimo le perdite dell’acqua che viene prelevata, trattata e distribuita. Insieme a IN.CO. Srl e alle 15 unità impiegate sul cantiere metteremo a disposizione tutte le competenze tecnologiche e ingegneristiche per restituite alla comunità un servizio efficiente e moderno”.

L’azienda

Fondata nel 1978 dall’imprenditore Francesco Di Ruocco come laboratorio artigianale di elettromeccanica; oggi RDR S.p.A è, infatti, un’azienda altamente specializzata nella progettazione, costruzione, gestione; manutenzione di opere acquedottistiche e impianti di trattamento acque; nonché la prima azienda in Italia del settore elettromeccanico operante nel SII (Servizio Idrico Integrato); ad aver trasformato il proprio statuto sociale in Società Benefit.

L’azienda ha concentrato negli anni i propri investimenti sullo sviluppo di nuove tecnologie finalizzate al risparmio energetico, alla gestione a distanza degli impianti, all’ottimizzazione della distribuzione delle risorse idriche nel territorio e all’individuazione di processi atti al miglioramento delle proprie attività per la salvaguardia ambientale.

RDR è tra le 79 eccellenze imprenditoriali italiane vincitrici del “Best Managed Companies” Award 2022 di Deloitte Private. Per il quarto anno consecutivo; l’azienda di Torre del Greco (NA) leader nel settore del Ciclo Integrato delle Acque; si è aggiudicata insieme ad altre tre imprese campane, il prestigioso riconoscimento che Deloitte Private assegna alle realtà imprenditoriali che si distinguono per strategia, competenze e innovazione; impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità.

