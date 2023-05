Rally Italia Sardegna, XX edizione: la presentazione

Mercoledì 24 maggio, presso la sede dell’Automobile Club d’Italia (Sala Assemblea, 6° piano), si svolgerà a partire dalle 11.30 la conferenza stampa di presentazione della tappa italiana, sesto round del Mondiale Rally

Il Rally Italia Sardegna 2023 sarà presentato ufficialmente alla stampa mercoledì 24 maggio a Roma. Durante la conferenza stampa interverranno i diversi rappresentanti delle istituzioni e degli enti coinvolti, accolti dal Presidente dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani.

La gara, organizzata dall’Automobile Club d’Italia in collaborazione con la Regione Sardegna, rappresenterà il sesto appuntamento del FIA World Rally Championship. La massima competizione mondiale farà tappa in Italia, sugli sterrati dell’isola dei Quattro Mori, per la ventesima volta consecutiva.

Potrebbe interessarti anche: Presentato il 55° Rally del Salento

advertisement

Una storia iniziata nel 2004 con passione e spirito di innovazione; una scelta coraggiosa che ha consentito di ospitare questa disciplina sportiva in un contesto unico, per certi versi inesplorato e terribilmente affascinante.

Il Rally Italia Sardegna 2023, in programma dall’1 al 4 giugno (sede principale a Olbia), festeggerà i suoi primi vent’anni di storia con un’edizione ricca di iniziative e un percorso rinnovato.

Potrebbe interessarti anche: RO racing, weekend ricco di soddisfazioni: notizie positive dalla pista e dalle salite



Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui