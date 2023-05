Rally Internazionale Golfo dell’Asinara: la Porto Cervo Racing si presenta con 6 equipaggi e due co-piloti

Nel weekend la Scuderia sarà al via della 28ª edizione del Rally con Siddi-Maccioni, il pilota Vittorio Musselli, Cocco-Deiana, il co-pilota Murranca; Locci-Musu, Tilocca-Baglio, il co-pilota Salvatore Musselli e l’equipaggio Murgia-Porcu.

Una gara dietro l’altra per una delle stagioni che si sta rivelando molto intensa e ricca di soddisfazioni per la scuderia Porto Cervo Racing.

Al 28° Rally Internazionale Golfo dell’Asinara Trofeo Rete Metropolitana Nord Sardegna, la scuderia Porto Cervo Racing sarà presente con sei equipaggi e due co-piloti.

Partiranno con il numero 2 sulle fiancate i vincitori dell’edizione 2022 del Rally Internazionale Golfo dell’Asinara: Auro Siddi e Giuseppe Maccioni. L’equipaggio, secondo assoluto al Rally del Sulcis-Iglesiente; prima gara della stagione motoristica sarda; correrà sempre a bordo di una Skoda Fabia Evo (Motor Team).

Il pilota Vittorio Musselli; che fa parte del direttivo della Scuderia; reduce dal sesto posto assoluto nella prima gara della stagione 2023 ;(il già citato Rally del Sulcis-Iglesiente); correrà per la prima volta con il co-pilota nonché Fiduciario/Delegato regionale ACI Sport Sardegna Giuseppe Pirisinu. Musselli-Pirisinu saranno al via della gara a bordo di una Skoda Fabia R5 con il numero 3 sulle fiancate.

Hanno iniziato la stagione agonistica sarda con un positivo settimo posto assoluto e ora, Roberto Cocco e Sergio Deiana (che fa parte del direttivo del Team) si presentano al via della gara sempre a bordo di una Skoda Fabia R5. Per l’equipaggio Cocco-Deiana, il numero 7 sulle fiancate della vettura della casa boema.

A bordo di una Skoda Fabia R5 del Team Colombi (#8) ci sarà il co-pilota Marco Murranca che leggerà le note a Egisto Vanni; equipaggio che lo scorso anno terminò la gara organizzata dall’Automobile Club Sassari al quinto posto assoluto.

Sempre a bordo di una Skoda Fabia R5 del Team Colombi (#11) ci saranno Sandro Locci e Fabrizio Musu, a ridosso della top ten nella prima gara della stagione agonistica sarda.

I portacolori della Scuderia Giuliano Tilocca e Lirio Baglio saranno per la prima volta insieme nell’abitacolo: per entrambi l’ultima gara è stata la 10ª edizione del Rally Terra Sarda (organizzata dalla Porto Cervo Racing) dove Tilocca utilizzò una Renault Clio R3, vettura che guiderà anche in questa occasione. Per l’equipaggio Tilocca-Baglio, il numero 23 sulle fiancate della vettura della casa della losanga.

Sarà presente al Rally Golfo dell’Asinara anche l’esperto co-pilota del Team Salvatore Musselli che leggerà le note ad Andrea Pisano su una Peugeot 208 Rally4 (#27).

Infine, correranno sempre a bordo di una Peugeot 208 Rally4 (#33) Alessandro Murgia e Giuseppe Porcu: per l’equipaggio sarà la quarta gara insieme, l’ultimo Rally è stato il “Sulcis-Iglesiente” dove conquistarono il secondo gradino del podio di classe.

Alla gara, organizzata dall’AC Sassari; valida come prima prova della Coppa Rally Zona 9 e, tra le altre validità, come seconda prova del Campionato Rally Delegazione Sardegna ACI Sport; la Porto Cervo Racing sarà presente anche con i suoi Ufficiali di gara, figure professionali fondamentali per la realizzazione di ogni evento motoristico.

Il programma. Saranno otto, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 70,10 km, su un tracciato complessivo di 400,91. Sabato 13 maggio, dopo lo shakedown in programma a Santa

Maria Coghinas (dalle 9:30 alle 12) la gara prenderà il via alle 14:30 da Castelsardo nella nuova location di Piazza Nuova e, successivamente, si correranno le prime due prove speciali: “Osilo” (alle ore 15:10 e 18:50) e “San Lorenzo” (alle ore 15:45 e 19:25). Attraversando Sennori gli equipaggi giungeranno quindi al riordino di Sorso, seguito dal Parco Assistenza di Porto Torres. Dopo un ulteriore passaggio nel tardo pomeriggio sulle prove speciali, gli equipaggi termineranno la prima giornata di sfide con l’arrivo a Sassari, previsto per le ore 21:30 in Piazza d’Italia.

Domenica 14 maggio sarà la volta delle prove speciali “La Pedraia” da ripetere due volte (alle ore 10:21 e 13:22) e “Palmadula” (alle ore 10.37 e 13.38), intervallate dal parco assistenza di Porto Torres e dal riordino di Stintino. Arrivo e cerimonia di premiazione si terranno quindi ad Alghero, ai Bastioni Cristoforo Colombo, a partire dalle ore 14:30.

Web e Social. Nel sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing https://www.portocervoracing.it/web/; che integra la comunicazione offerta attraverso le pagine Social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube); è possibile trovare tutte le notizie relative alle attività del Team, con la sezione, tra le altre, creata per i suoi piloti e co-piloti. Inoltre, nel sito internet è presente un “sito nel sito” interamente dedicato al “Rally Terra Sarda” e al “Rally Terra Sarda Storico”; organizzati dalla Porto Cervo Racing, in programma dal 6 all’8 ottobre 2023.