Rally, Scattolon punta alla Coppa Rally di Zona

L’obiettivo, quello prefissato alla vigilia della Targa Florio, è stato centrato.

Giacomo Scattolon ha archiviato il terzo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Ha conquistato punti fondamentali in ottica campionato, al volante della Volkswagen Polo Rally2 messa a disposizione dal team HK Racing.

Il pilota della scuderia Movisport e di ACI Sassari è affiancato da Sauro Farnocchia. Si è congedato dalle strade della provincia di Palermo in ottava posizione assoluta. Ha visto così concretizzato il terzo gradino del podio relativo alla serie “Promozione”. Conquistato grazie ad una performance accorta e lineare, adottata dalle prime fasi del confronto ed espressa fino all’arrivo.

Reduce dall’uscita di strada accusata sulle prove speciali del recente Rally Regione Piemonte, il driver vogherese ha impostato la partecipazione alla Targa Florio. Cercando quindi di riprendere confidenza con la vettura evitando azzardi. Soprattutto dopo lo “zero” nella casella del punteggio della gara di Alba, che avrebbero compromesso il cammino nel Tricolore. Sensazioni positive, quelle destate dall’utilizzo della vettura sugli impegnativi chilometri siciliani.

“Non mi sarei certo potuto permettere un altro ritiro dopo quello accusato in Piemonte.” Il commento di Scattolon a fine gara. “D’accordo con il team ho scelto di non forzare, cercando di guadagnare punti importanti in ottica Promozione, la serie che abbiamo posto come obiettivo. Adesso, tra pochi giorni voleremo in Sardegna per un altro importante impegno. Da affrontare con la consapevolezza di poter contare su importanti indicazioni, quelle che hanno confermato la bontà del nostro progetto”.

Pochi giorni e per Giacomo Scattolon sarà tempo di indossare nuovamente tuta e casco, sulle strade del Rally Golfo dell’Asinara, in provincia di Sassari.

Un impegno che l’equipaggio affronterà cercando di alimentare importanti ambizioni rivolte alla Coppa Rally di Zona. Il confronto di Zona 9 che potrebbe garantire i primi punti validi per l’accesso alla Finale Nazionale Coppa Italia Rally.

La gara prenderà il via alle 14:30 di sabato 13 maggio da Castelsardo. Con gli equipaggi che si recheranno allo start delle prime due prove speciali di Osilo e San Lorenzo. Attraversando Sennori, le vetture giungeranno quindi al riordino di Sorso. Seguito dal parco assistenza di Porto Torres. Dopo un ulteriore passaggio nel tardo pomeriggio sulle “piesse” in programma, i concorrenti termineranno la prima giornata di sfide con il riordinamento notturno. L’arrivo è previsto a Sassari per le ore 21:30 in Piazza d’Italia, il salotto buono della città.

Domenica 14 maggio sarà la volta delle “piesse” di Palmadula, in versione rivisitata. A seguire “La Pedraia” da ripetere due volte, intervallate dal parco assistenza di Porto Torres e dal riordino di Stintino. Arrivo e cerimonia di premiazione si terranno quindi ad Alghero. In particolare ai bastioni Cristoforo Colombo, a partire dalle ore 14:30. Otto, le prove speciali in programma, per una distanza competitiva di 70 chilometri.

