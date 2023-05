“Qui e altrove” è il nuovo volume della Gagliardi

Ossi e Cagliari. Dodici racconti che esplorano il reale mettendone in evidenza gli aspetti perturbanti, le incongruenze, le criticità, gli aspetti insoliti. Sono quelli raccolti nel volume “Qui e altrove” della scrittrice Christina Nike Gagliardi, pubblicati dalla casa editrice Dialoghi di Viterbo. L’autrice – nata a Cagliari, vive e lavora a Sassari, collabora con riviste culturali quali L’Indiependente e Critica Letteria – li presenta venerdì 26 maggio, alle ore 18, negli spazi di StanzeBottega K a Ossi (SS), e sabato 27 maggio, alle ore 19, nel cortile di Palazzo Siotto a Cagliari in dialogo con Carlo Massei (cofondatore del collettivo letterario e performativo CLIP).

“Qui e altrove” è una raccolta di dodici racconti racconti che esplorano tecniche narrative diverse fra loro. Cercano di restituire al contenuto una veste linguistica e stilistica pensata ad hoc per ottenere il massimo risultato espressivo. A unirli è la vocazione a ritrarre il reale in maniera perturbante, mettendone in evidenza le incongruenze, le criticità, gli aspetti insoliti. La quotidianità diventa così il terreno perfetto per la germinazione di ossessioni e idiosincrasie da porre sotto la lente di ingrandimento, da esasperare e sottoporre a tensione fino a ottenere effetti deformanti, che si tratti di un bozzetto ritagliato e isolato dalla linearità del tempo, di un fatto di cronaca o di pura invenzione.

advertisement

Christina Nike Gagliardi è nata a Cagliari nel 1983. Con il racconto Prima persona singolare ha vinto il premio Sinergie Creative (2014).

Ha pubblicato il racconto Una convivenza difficile – poi tradotto anche in francese e in inglese – sulla rivista internazionale Interpret Magazine. “Qui e altrove” è il suo libro d’esordio.

Per altre informazioni clicca qui.