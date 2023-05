Pula: gli studenti alla scoperta di Batteria Boggio

Ieri mattina – venerdì 19 Maggio- il Sindaco Walter Cabasino, nell’ambito del progetto di Pula ha avuto il piacere di fare da guida alle ragazze e ai ragazzi della 1^A e 1^B dell’Istituto Azuni di Pula. Accompagnandoli alla scoperta dell’antica Batteria antinave Corrado Boggio. Il progetto si chiama Pula: un territorio da scoprire, da esplorare da vivere” ideato dal Professor Marco Brandolini

Sono stato sorpreso in positivo dell’attenzione dei ragazzi affascinati dalla bellezza dei luoghi e dal paesaggio. Così ha detto il Sindaco Walter Cabasino. Continua dicendo “è stata un’occasione per far conoscere ai giovani uno dei luoghi più importanti, ricchi di storia di Pula da un punto di vista culturale e paesaggistico. Infatti si tratta di un luogo troppo poco conosciuto anche dagli stessi pulesi. Di recente, è stato destinatario di un importante e prestigioso progetto di valorizzazione. Che prevede la realizzazione di un museo, di punti di soggiorno e ristoro”.

Alla visita hanno partecipato con piacere anche il Comandante e il Vice Comandante della compagnia Barracellare.

Una bella e interessante iniziativa che l’Amministrazione Comunale spera di poter presto ripetere e che ha permesso agli studenti di conoscere una piccola parte dell’immenso patrimonio di Pula.

