Pubblicato il bando per l’affidamento del campo di calcio a 5 di San Nicola

Il Comune di Oristano ha pubblicato il bando per l’affidamento in concessione, –

tramite convenzione pluriennale,-

advertisement

del campo di calcio a 5 e dello spazio adiacente presso l’area sportiva San Nicola.

Pubblicato il bando per l’affidamento del campo di calcio a 5 di San Nicola

“La concessione – precisa, dunque, l’Assessore allo Sport Antonio Franceschi – è subordinata alla presentazione di un progetto di miglioramento e valorizzazione dell’area sportiva; con la previsione, inoltre, di un utilizzo teso a favorire la pratica sportiva e l’aggregazione sociale e giovanile”.

“La durata minima della convenzione è di 10 anni – aggiunge l’Assessore Franceschi -.

Sono previste premialità in termini di prolungamento della durata della gestione sino ad un massimo di ulteriori 5 anni sulla base dei progetti di valorizzazione e di miglioramento qualitativo e funzionale del bene concesso. Per l’utilizzo dell’impianto non è previsto alcun canone di concessione da corrispondere al Comune, né alcun finanziamento o contributo da parte dell’ente”.

Il concessionario dovrà, quindi, assumere a proprio carico i costi di conduzione quali:

utenze, pulizie, manutenzione ordinaria degli spazi e aree concesse, ma anche custodia e vigilanza del bene. I costi sono quantificati 5 mila euro, presunti, annuali.

Presentazione proposta di gestione

Possono presentare la proposta di gestione, accompagnata da un piano di fattibilità economico finanziaria, esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche e società sportive senza fini di lucro, affiliate ad enti di promozione sportiva.

Sono previste, inoltre, premialità a favore dei soggetti in possesso dei requisiti che intendano raggrupparsi per l’utilizzo unitario dell’impianto o che intendano presentare un progetto integrato di gestione con altri impianti comunali esistenti.

Le associazioni interessate devono far pervenire la domanda al Comune di Oristano, Ufficio Protocollo, Palazzo Campus Colonna, Piazza Eleonora d’Arborea, cap. 09170 entro le ore 12 del 19/06/2023, con consegna a mano all’ufficio protocollo generale del Comune nelle ore e nei giorni di apertura al pubblico, a mezzo raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale). Non saranno ammesse le istanze pervenute con modalità diverse da quelle indicate.

Chi avesse bisogno di chiarimenti può scrivere al Comune di Oristano all’indirizzo mail istituzionale@pec.comune.oristano.it entro il 05/06/2023.