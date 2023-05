Prorogato al 20 maggio il termine per le iscrizioni al 55° Rally del Salento. L’equipe dell’Automobile Club Lecce, che organizza la manifestazione, valida per il CIRA, per il CRZ e per il TRZ, ha voluto dare anche ai “ritardatari” la possibilità di poter partecipare alla classica pugliese.

L’equipe dell’Automobile Club Lecce, ente organizzatore del 55° Rally del Salento e del 5°Rally Storico del Salento; per venire incontro alle esigenze di equipaggi e preparatori; ha deciso di chiedere ad ACI Sport la possibilità di tenere aperte le iscrizioni oltre il termine inizialmente stabilito per il diciassette maggio; dando così la possibilità anche ai “ritardatari” di poter partecipare al doppio e prestigioso appuntamento sportivo. Un’iniziativa accordata dall’autorità federale che ha dato il via libera alla richiesta di proroga e che di fatto sposta il termine ultimo per l’invio della richiesta di partecipazione alle ore 23:59 di sabato 20 maggio.

A valorizzare il contesto che abbraccerà buona parte della provincia di Lecce nelle giornate di venerdì 26 e sabato 27 maggio saranno le tante validità di cui la gara si fregia. Campionato Italiano Rally Asfalto a Coefficiente 1,5, Coppa Rally ACI Sport di Settima Zona a coefficiente 1,5; Trofeo Michelin Italia, Trofeo Pirelli Star Rally4 Asfalto Girone Ovest, Trofeo Pirelli Accademia; R Italian Trophy e Trofeo Raslly 4^ Zona Rally Storici.

Il Rally partirà venerdì 26 da Piazza Mazzini a Lecce dove si concluderà nella serata del giorno seguente dopo quasi 500 km; 100 dei quali a contrassegnare i nove tratti cronometrati. Lo scorso anno a vincere l’edizione numero 54 furono, a bordo di una Skoda Fabia R5 Evo, il romagnolo Simone Campedelli e il siciliano Gianfranco Rappa. E’ ormai solo questione di pochi giorni per conoscere chi si sfiderà per far propria la gara del 2023.

Informazioni dettagliate su www.rallydelsalento.eu.

