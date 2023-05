Giovedì 25 maggio (ore 11) la presentazione in videoconferenza stampa della settima edizione del festival culturale Licanìas. I n programma dal 22 al 25 giugno a Neoneli (OR).

È un’edizione con tante novità quella di Licanìas in programma questa estate a Neoneli , il paese nel cuore del Barigadu, in provincia di Oristano, dove è di casa. Novità a partire dalle date. Il festival culturale promosso dall’Amministrazione comunale si sposta infatti dal mese di agosto a giugno; e precisamente da giovedì 22 a domenica 25 del mese prossimo. Altra importante novità, la direzione artistica affidata a Giuseppe Culicchia, che rinnova così il suo legame con Licanìas; dopo la residenza artistica di sei anni fa dello scrittore torinese dalla quale è nato il suo racconto “Neoneli, un (in)canto”, presentato al Salone del libro di Torino nel 2018.

Saranno quattro giorni di incontri con i libri e i loro autori; dialoghi e riflessioni; momenti musicali e di intrattenimento, seguendo il filo rosso del tema che dà il titolo al festival; quest’anno alla sua settima edizione. “Muri”. Un programma fitto e variegato, con ospiti di primo piano del mondo culturale italiano, che verrà presentato in videoconferenza stampa giovedì mattina, 25 maggio, con inizio alle 11, su piattaforma Zoom. Insieme al direttore artistico Giuseppe Culicchia interverranno Anna Rita Punzo, curatrice della sezione arti visive del festival, e il sindaco di Neoneli Salvatore Cau.





I giornalisti interessati potranno partecipare alla videoconferenza attraverso il link https://bit.ly/3pJB7OI .

I giornalisti interessati potranno partecipare alla videoconferenza attraverso il link



Il festival Licanìas è promosso dal Comune di Neoneli con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport) e della Fondazione di Sardegna, in rete con i festival Cabudanne de sos poetas, Forse alla luna, bab, Strangius, 7sere 7piazze 7libri, e in collaborazione con Unione dei Comuni del Barigadu, Comune di Samugheo, Comune di Ardauli, Comune di Nughedu Santa Vittoria, Comune di Ula Tirso, Comune di Bidonì, Comune di Sorradile, Comune di Fordongianus, Comune di Busachi, Istituto Comprensivo di Samugheo, Istituto Superiore “Mariano IV d’Arborea” – sede di Ghilarza, Sistema Bibliotecario del Barigadu, Casa Cultura – Biblioteca Comunale di Neoneli, Consulta Giovanile di Neoneli, Centro Servizi Culturali U.N.L.A. – Macomer, Centro Servizi Culturali U.N.L.A. – Oristano, Casa Reclusione di Oristano, Libreria Emmepi – Macomer, Libreria Chiara & Stefy – Ghilarza, Associazione Nati per Leggere, Associazione Lughenè, Associazione Cooperativa e Confronto, Associazione L.A.S.A.

advertisement

Per altre notizie clicca qui