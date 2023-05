Presentato questa mattinanell’Aula Magna “Andrea Lusso” il sito VisitLotzorai

VisitLotzorai, il nuovo sito internet turistico e il nuovo marchio raccontano il territorio e la vita a Lotzorai attraverso i luoghi, le esperienze e dei prodotti di eccellenza.

Lotzorai 27.05.2023 – Il colore smeraldo del mare, ma anche i suoni che non ti aspetti, le feste religiose, la cultura o i piatti della tradizione pronti per essere assaggiati. E ancora le origini del paese dei mandorli in fiore, le spiagge da vedere, le strutture in cui prenotare, le esperienze da vivere. Sono le immagini e le informazioni caratteristiche di Lotzorai le protagoniste della campagna di promozione turistica al via in questi giorni che prende il nome dal nuovo portale web VisitLotzorai e il nuovo marchio territorialeper la promozione del Comune di Lotzorai.

Promosso dal Comune di Lotzorai, dal sindaco Cesare Mannini e ideato dall’agenzia pubblicitaria di Max Miali, il portale è costituito da diverse sezioni dedicate agli eventi, alle strutture in cui prenotare la vacanza, ai luoghi da visitare, alla storia e alla cultura. Tutte le pagine sono corredate da foto professionali che raccontano il territorio, la vita e le eccellenze di Lotzorai.

advertisement

Il nuovo sito VisitLotzorai è stato presentato questa mattina, sabato 27 maggio nell’Aula Magna “Andrea Lusso” presso la biblioteca comunale, in conferenza stampa alla vigilia dell’edizione 2023 di Primavera nel Cuore della Sardegna che si apre proprio oggi a Lotzorai e che qui prende il nome di Cortiggias. Alla conferenza è stato presentato anche il marchio della destinazione turistica che sarà riprodotto in tutta la comunicazione, nella segnaletica, nella produzione editoriale e didattica e nel sito web. All’incontro sono intervenuti il sindaco Cesare Mannini, il grafico Max Miali, il fotografo ed editore Enrico Spanu autore della gran parte delle immagini a corredo del sito web.

“Con questo nuovo portale – commenta il primo cittadino Cesare Mannini – abbiamo voluto mirare diritti al cuore, con una comunicazione capace di emozionare, stupire e attrarre nel nostro paese e nella nostra costa. Con i colori della nostra natura tocchiamo le corde dei sentimenti e dei ricordi ancora prima che i turisti vivano le esperienze proposte affinché l’empatia con i nostri luoghi e soprattutto con le persone sia profonda. Speriamo che VisitLotzorai – conclude – sappia raggiungere chi ama la vacanza lenta, fatta per conoscere la nostra terra perché puntiamo a una stagione turistica in crescita. Abbiamo avviato una campagna promozionale davvero ambiziosa, che comprende anche il nuovo marchio e in cui si concentra tutta la potenzialità del nostro territorio dal punto di vista storico-archeologico, ambientale, produttivo e turistico nel senso più ampio del termine. Una vera e propria vetrina che appartiene a tutta la comunità lotzoraese e di cui andare orgogliosi”.

Come spiega Max Miali grafico e webmaster, “il sito è stato studiato per un pubblico che viene a visitare Lotzorai con l’intento di partecipare alla vita culturale del paese, viverne le tradizioni e la natura. La visione del Comune e i suoi progetti riportati nel portale includono le strutture turistiche locali e tutto ciò che si può fare durante la vacanza: visitare nuove destinazioni, godere degli eventi culturali e le feste civili e religiose che sono l’identità di Lotzorai. Le strutture turistiche ad esempio hanno un collegamento diretto con l’ospite che può, attraverso il sito, prenotare direttamente la sua vacanza. Un modo per raccontare ancora più in profondità il paese e il suo territorio”.

Nel sito sono presenti contenuti trattati in modo emozionale con le foto di Enrico Spanu editore e fotografo profondo conoscitore di Lotzorai che ha scattato per il sito, le immagini più iconiche in grado di caratterizzarne le diverse sezioni.

“Il portale web si apre con le foto della spiaggia, ma anche con il nuovo logo realizzato grazie a un concorso di idee che ha premiato il progetto che meglio rappresenta la storia di Lotzorai – conclude il primo cittadino – che in chiusura di conferenza stampa invita tutti all’appuntamento di Cortiggias la tappa di Primavera nel Cuore dell’Ogliastra che si apre proprio oggi a Lotzorai proprio e ospiterà i visitatori fino a domani domenica 28 maggio.