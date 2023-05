Presentato oggi il Rally Internazionale Golfo dell’Asinara

Ampia soddisfazione espressa da tutti gli amministratori presenti che hanno decretato l’evento come importante per il sostegno turistico e di immagine del territorio. La seconda edizione del Rally Internazionale sarà caratterizzata soprattutto dall’avere validità per la Coppa Rally di zona, di cui aprirà la stagione.

Sassari, 11 maggio 2023 – E’ stato presentato stamane, alle ore 11,00, al Centro Martini Racing di Sassari, il 28° Rally Internazionale Golfo dell’Asinara. Sarà pronto da domani con i motori accesi e, tra sabato e domenica, con le sfide con il cronometro.

Il progetto generale del Rally Internazionale Golfo dell’Asinara targato 2023 viene riproposto riprendendo, come l’anno passato, la finalità di massimizzare la sinergia tra l’evento e la Rete Metropolitana del Nord Sardegna. Tale progetto è stato ideato unitamente al Comune di Santa Maria Coghinas. Il comune sarà, inoltre, sede dello “Shakedown” di sabato 13 maggio. Da Santa Maria Coghinas le vetture raggiungeranno la partenza passando per Valledoria.

Il valore del territorio

Proprio l’alto valore dell’evento per il territorio è stato il tema centrale di tutti gli interventi dei convenuti, amministratori del territorio ed anche partner e sponsor della gara. Tra questi Mario Conoci, Sindaco di Alghero e vice presidente della Rete Metropolitana Nord Sardegna. Hanno proseguito, poi, Massimo Mulas, sindaco di Porto Torres, Antonio Capula sindaco di Castelsardo, Rosanna Arru assessore allo sport del Comune di Sassari e Marco Moretti sindaco di Valledoria. Fondamentali anche gli interventi di Pietro Madau vice sindaco e assessore allo sport del Comune di Stintino, Roberto Desini assessore allo sport di Sennori, Fabio Idini assessore allo sport del Comune di Sorso, Giancarlo Demuro di Sardares ed Elena Bilardi di Grimaldi Lines.

“Fare rete” tra pubblico e privato

E’ stata ribadita, da tutti, l’importanza di “fare rete” tra pubblico e privato al fine di far crescere e stimolare il territorio. Lo sport è elemento certamente trainante e di esempio per tutti. Occasioni uniche, le competizioni di auto in questo caso, da sfruttare in pieno diventando continui input di crescita a trecentosessanta gradi.

Sono intervenuti anche Giacomo Scattolon e Sauro Farnocchia, equipaggio del Campionato Italiano Assoluto Rally, i quali saranno in gara con una VolksWagen Polo R5. Il pilota pavese ed il famoso copilota toscano, hanno espresso ampia soddisfazione per essere al via della gara.

I partner, al fianco di ACI Sassari

Notevole l’impegno ed il sostegno dei partner, con capofila la Regione Sardegna, poi Sardares, Testoni Bunker Point e ACI Global Servizi e Cantina vinicola di Santa Maria La Palma. i quali hanno identificato l’evento come sicuro veicolo di promozione del territorio e dei valori dello sport.

Il programma

La gara prenderà dunque il via alle 14:30 di Sabato 13 maggio da Castelsardo nella nuova location di Piazza Nuova, con gli equipaggi si recheranno alle prime due prove speciali di Osilo e San Lorenzo. Attraversando Sennori le vetture giungeranno quindi al riordino di Sorso, seguito dal Parco Assistenza di Porto Torres. Dopo un ulteriore passaggio nel tardo pomeriggio sulle prove speciali, gli equipaggi termineranno la prima giornata di sfide con l’arrivo a Sassari, previsto per le ore 21:30 in Piazza d’Italia, il salotto buono della città.

Domenica 14. Maggio sarà la volta delle “piesse” di Palmadula, in versione rivisitata, e “La Pedraia” da ripetere due volte, intervallate dal Parco Assistenza di Porto Torres e dal riordino di Stintino. Arrivo e cerimonia di premiazione si terranno quindi ad Alghero, ai bastioni Cristoforo Colombo, a partire dalle ore 14:30.

Saranno otto, in totale, le prove speciali, per una distanza competitiva di 70,100 km, su un tracciato di 400,910.

