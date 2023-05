la creazione di relazioni positive tra l’impresa e la comunità, anche attraverso lo sviluppo di progettualità condivise con i player (enti pubblici, associazioni, etc.) del territorio;

i benefici in termini di impatto ambientale, culturale o economico apportati dall’impresa nel territorio in cui opera;

i benefici in termini sociali/welfare prodotti dall’impresa per la comunità di persone(interna o esterna all’impresa) con cui si relaziona.

Il Premio Egos 2023 “Impresa e Sostenibilità” è un’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano nell’ambito del 39ª edizione del Colloquio annuale Egos, che si terrà a Cagliari dal 6 all’8 luglio 2023, con l’organizzazione dell’Università di Cagliari e in particolare con lo staff di CREA, il Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità, e con la collaborazione del Dipartimento e della Direzione Ricerca e Territorio dell’Università. L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le esperienze imprenditoriali che hanno un impatto positivo sul territorio, in linea con i più moderni indicatori di sviluppo sostenibile nelle molteplici dimensioni economica, sociale, ambientale e culturale. Per la valutazione di questo impatto saranno considerati elementi chiave:Le imprese vincitrici saranno premiate durante la cerimonia del Premio “Impresa e Sostenibilità”, in un apposito evento pubblico la cui data e luogo saranno comunicati e pubblicizzati con adeguato anticipo. Il premio per ciascuna impresa sarà coerente con le finalità dell’evento Egos e consiste in un attestato in formato digitale.

La Camera di commercio si riserva la possibilità di riconoscere ulteriori premi e di realizzare materiali multimediali sulle esperienze imprenditoriali che risulteranno vincitrici del premio.

Il Premio “Impresa e Sostenibilità” è aperto a tutti i titolari o legali rappresentanti di imprese di qualunque settore, dimensione e forma giuridica che, a pena di inammissibilità, hanno sede e/o unità locale regolarmente iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di commercio di Cagliari-Oristano.

Mobilità sostenibile e trasporti

Ristorazione

Agricoltura

Edilizia sostenibile



Tutte le informazioni sui requisiti di ammissibilità, sui settori esclusi, sulla presentazione delle domande, sulla valutazione delle stesse e sui controlli e sugli obblighi a carico dei beneficiari sono riportate nel bando

Categorie previste:La domanda di partecipazione firmata digitalmente, deve essere trasmessa dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo: cciaa@pec.caor.camcom.it(link sends e-mail) . Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre

Le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo mail segreteria.affari.generali@caor.camcom.it(link sends e-mail) oppure utilizzando i seguenti contatti telefonici: 070/60512.259 – 260 – 261