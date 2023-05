Premio Costa Smeralda : annunciati i vincitori

Nel corso della cerimonia del Premio Costa Smeralda 2023, sono stati proclamati i due vincitori assoluti delle categorie premiate: Valeria Parrella con “La Fortuna” (Feltrinelli) per il Premio Narrativa, mentre il Premio Saggistica è andato a Teresa Cremisi per “Cronache dal disordine” (La nave di Teseo).

Porto Cervo, 6 maggio 2023 – Nel corso della cerimonia pubblica di premiazione del Premio Costa Smeralda 2023 sono stati proclamati i due vincitori assoluti delle categorie premiate, Narrativa e Saggistica. L’evento è stato promosso da Consorzio Costa Smeralda, presieduto da Renzo Persico, patrocinato da MiC, Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Arzachena. La giuria era composta da: Lina Bolzoni, Marcello Fois, Elena Loewenthal e Chiara Valerio. E’ stata guidata, inoltre, dal direttore artistico Stefano Salis.

Il premio Narrativa

La scrittrice Valeria Parrella con “La Fortuna” (Feltrinelli) si è aggiudicata il Premio Narrativa del Premio Costa Smeralda 2023.

Motivazione della giuria: Abitare la forma breve è un atto letterariamente altissimo. Si tratta infatti di una tendenza specifica a misurare parole, suoni, metri e a metterla al servizio di un’evocazione, di una narrazione. L’ultima opera di Valeria Parrella, La Fortuna, da questo punto di vista, è assolutamente emblematico. Premiamo con questo nostro riconoscimento il suo lavoro coerente, e costante nel tempo, sulla parola come unità di misura aurea.

Il premio Saggistica

Il Premio Saggistica è andato invece a Teresa Cremisi. La scrittrice ed editrice è stata direttrice editoriale della Maison Gallimard per poco meno di vent’anni. E’ stata, poi, a capo per un decennio delle edizioni Flammarion, e dal 2021 presidente di Adelphi. Ha meritato il premio per il suo “Cronache dal disordine” (La nave di Teseo).

Motivazione della giuria: Cronache dal Disordine di Teresa Cremisi è un libro avventuroso. Si sarebbe detto, anni fa, un libro di occasione. L’occasione è una rubrica intitolata “Ma tasse de café” che Cremisi tiene settimanalmente dal 2018 su “Le Journal du Dimanche”. Settimana per settimana, l’autrice, segnala una qualche incoerenza, una qualche increspatura nel flusso delle cose. Cronache dal disordine è dunque il libro degli scarti, degli eccessi,di ciò che rimane. Lo sguardo è ironico, comico, colto e profondo, ossimorico. Per l’avventura dell’ossimoro e delle contraddizioni ringraziamo Teresa Cremisi e le assegniamo il premio Costa Smeralda 2023 per la sezione saggi.

Riconoscimenti speciali

Durante la cerimonia di premiazione, affidata alla conduzione della giornalista Roberta Floris, sono stati assegnati anche tre riconoscimenti speciali. Il Premio Cultura del Mediterraneo a Mario Tozzi. La giuria ha premiato il celebre divulgatore televisivo per il suo ultimo libro “Mediterraneo inaspettato. La storia del Mare nostrum raccontata dai suoi abitanti” (Mondadori).

Lo scrittore francese Emmanuel Carrère ha invece ritirato il Premio Internazionale, dopo la vittoria del Nobel Orhan Pamuk dello scorso anno. È infine stato consegnato il Premio Speciale allo stilista algherese Antonio Marras. L’ artista nel corso della sua prolifica carriera si è infatti distinto per una cifra stilistica profondamente segnata dal suo legame con la Sardegna e per le commistioni con il mondo dell’arte, musica, danza, teatro e cinema.

Le parole del Presidente e del Vicepresidente del Consorzio Costa Smeralda

“Anche quest’anno la straordinaria selezione della giuria conferma il Premio Costa Smeralda come uno degli appuntamenti di qualità e di eccellenza del panorama nazionale e internazionale. Siamo orgogliosi che l’evento consolidi la sua importanza anno dopo anno, sotto il segno della grande cultura e dei suoi protagonisti”. Molta soddisfazione nelle parole di Renzo Persico, Presidente del Consorzio Costa Smeralda.

“ La scelta di puntare su un premio letterario nasce dalla volontà di sfruttare il potenziale di notorietà della nostra destinazione per la promozione culturale. L’obiettivo è creare un volano che in questa nostra era digitale possa contribuire a mantenere viva in modo efficace l’attenzione del pubblico su libri e scrittori. Grazie a una direzione artistica autorevole e a una giuria di grande spessore potremo contare ogni anno sulla selezione dei più valenti autori del nostro tempo e di sempre. In questo modo posizioneremo il Premio Costa Smeralda ai vertici delle manifestazioni culturali nazionali e, nel tempo, internazionali.” . Queste le parole di Mario Ferraro, Vicepresidente del Consorzio Costa Smeralda.

