Premio COMEL Vanna Migliorin Arte Contemporanea

Sarà aperto fino al 21 giugno il bando della X edizione del Premio COMEL, dal titolo “The Aluminium eXperience”; mentre le iscrizioni arrivano numerose, l’organizzazione prosegue le sue attività ed è orgogliosa di annunciare i nomi della giuria che selezionerà i 13 finalisti di quest’anno

“The Aluminium eXperience” è un importante traguardo del Premio, che celebra il decimo anno della competizione internazionale che promuove l’uso estetico e artistico dell’alluminio. Dieci edizioni in crescendo; con artisti provenienti da tutto il continente europeo, che hanno mostrato tante tecniche, stili, storie, idee, e donato grandi emozioni e soddisfazioni.

L’edizione del decennale del Premio non poteva che prevedere una giuria di grandissimi nomi del mondo dell’arte contemporanea. Storici, critici, curatori, archivisti che sono già stati giurati del Premio COMEL; che conoscono bene la competizione e le sue peculiarità, e che con la loro esperienza tornano a selezionare i 13 finalisti di questa edizione; opere che racconteranno 13 modi di intendere l’Arte e 13 personalissimi modi di lavorare l’alluminio.

La Giuria

Come è ormai tradizione, presidente di giuria e direttore artistico del premio è Giorgio Agnisola, critico d’arte e scrittore; ma anche professore emerito di arte sacra e beni culturali presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Ad affiancarlo dei grandissimi e prestigiosi ritorni: Ada Patrizia Fiorillo, storica, critica dell’arte, giornalista e professore associato di Storia dell’Arte Contemporanea e Fenomenologia dell’arte contemporanea presso l’Università degli Studi di Ferrara, già giurata nel 2018.

Marco Nocca, storico dell’arte, docente presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, membro della giuria nel 2017; Claudia Palma, Direttrice dell’Archivio bioiconografico e dei Fondi storici della Galleria nazionale d’arte moderna di Roma, giurata nella scorsa edizione 2022; Elena Pontiggia critica e storica dell’arte, professore di storia dell’arte contemporanea all’Accademia di Brera e al Politecnico di Milano, nonché membro della giuria dell’edizione 2020-2021; Marilena Vita, artista, performer, curatrice di eventi e critica d’arte, Segretario generale Nuova Aica Italia, membro dei Board di AICA International, giurata nell’edizione 2022; Maria Gabriella Mazzola in rappresentanza della COMEL Industrie, azienda promotrice e unico sostenitore del Premio.

L’iscrizione al bando è gratuita, possono partecipare tutti gli artisti maggiorenni che vivono e lavorano nei paesi del continente europeo, presentando un’opera che vede l’alluminio come unico o principale elemento. Per il vincitore in palio c’è un premio in denaro di 3500 euro e la possibilità di essere protagonista di una personale presso lo Spazio COMEL Arte Contemporanea di Latina, con relativo catalogo dedicato. È previsto anche il vincitore del Premio del Pubblico, ovvero l’opera più votata dai visitatori della mostra, il cui autore esporrà i propri lavori in una personale sempre allo Spazio COMEL di Latina.

