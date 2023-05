Premiere siciliana a Palermo dei docufilm del regista sardo Karim Galici dedicati a “Storie di Accoglienza Amicizia, Amore, Integrazione” nell’ambito dell’iniziativa “Sicilia e Sardegna, Isole di cultura e solidarietà”

La premiere siciliana dei docufilm di Karim Galici, dedicati a “Storie di Accoglienza Amicizia, Amore, Integrazione”, avrà luogo a Palermo il prossimo sabato 20 maggio al Cinema De Seta presso i Cantieri culturali Ducrot – alla Zisa in Via Paolo Gili, 4.

Il Cinema Vittorio De Seta con i suoi oltre 500 posti è il primo cinema pubblico siciliano, ubicato all’interno dei Cantieri Culturali Ducrot alla Zisa, ex area industriale rinata quale cittadella della cultura frequentata da un pubblico numeroso e attento: spazi espositivi, per la formazione, per eventi teatrali, musicali, cinematografici e iniziative culturali di ogni genere.

L’evento, con ingresso gratuito, è promosso congiuntamente dall’Associazione Colori Siciliani Arte Intercultura Eventi Palermo e dall’Associazione Cittadini del Mondo OdV di Cagliari con il patrocinio gratuito del Comune di Palermo e, con il sostegno della Fondazione di Sardegna nell’ambito delle attività della “Rete di interazioni sociali е culturali – Incontri conoscitivi per uno scambio di buone prassi”

La manifestazione inizierà alle ore 10:00 con l’inaugurazione della mostra artistica “Incontro di Culture”, che presenterà una selezione di opere di artisti siciliani che attraverso la loro arte, affronteranno il tema dell’immigrazione e dell’integrazione e artisti di origine straniera ma italiani di adozione che rappresenteranno nelle loro opere la nuova terra in cui ormai sono di casa.

Alle ore 11:00, si terrà la proiezione dei documentari del regista sardo Karim Galici:

Il primo documentario, intitolato “Dall’est con amore. Quattro storie di vita e integrazione” (29 minuti), racconterà le vite di quattro donne di generazioni e nazionalità diverse dell’Europa orientale, che hanno scelto la Sardegna come luogo di crescita, lavoro e amore, mettendo in luce le somiglianze universali che le legano. Trailer: https://youtu.be/R6gf4ms-1Xs

Il secondo documentario, intitolato “La vita sopra ogni cosa. Storia di un Padre Ortodosso in Sardegna” (25 minuti), affronterà il tema del dialogo religioso e dell’accoglienza offerta dalla Chiesa cattolica ai fratelli ortodossi provenienti dai paesi slavi. Trailer: https://youtu.be/gT_JISaNP3g

Dopo la proiezione, ci sarà l’incontro con il pubblico del regista, attore e autore teatrale sardo, che condividerà le sue esperienze legate alla realizzazione dei documentari e non solo.

A tal proposito Karim Galici ha dichiarato:

“La premiere siciliana a Palermo, mi è particolarmente cara, perché ci troviamo in una città che incarna l’incontro di diverse culture nel corso della sua lunga storia. La sua architettura e la ricca tradizione artistica e culturale ne sono una testimonianza tangibile. Palermo ha molto in comune con la Sardegna, dove nascono le storie che abbiamo deciso di raccontare.

I nostri protagonisti vengono dall’Europa orientale e, in particolare, alcuni, da paesi attualmente in guerra, ma le loro vite sono un esempio di pace, fratellanza, non violenza e integrazione. È stimolante poter unire le mie opere cinematografiche alla Mostra artistica “Incontro di Culture” promossa da Loredana Greco, l’intreccio delle diverse forme di espressione culturale e artistica sono un’opportunità di eccezionale valore. Sicilia e Sardegna sono due isole accoglienti e solidali, capaci di esaltare i valori dell’ospitalità, della diversità e dell’inclusione.”

Partecipanti

Inoltre, è prevista una discussione sui temi centrali dei documentari. Discussione introdotta e coordinata da Loredana Greco, presidente dell’Associazione “Colori Siciliani” di Palermo. Con la partecipazione di esponenti della società civile, della cultura e dell’immigrazione. Fra i quali troviamo: Ibrahima Kobena, presidente della Consulta delle Culture del Comune di Palermo; Arif Hossain, presidente dell’Associazione “Life and Life” di Palermo; Inna Naletko, fondatrice della Biblioteca Interculturale Rodnoe Slovo di Cagliari (Oratorio di Sant’Eulalia); Faiza Loussif, architetto d’interni; Giuseppe Carboni, presidente dell’Associazione Cittadini del Mondo OdV di Cagliari; e Vincent Mancino, pittore e poeta.

La mostra “Incontro di Culture” sarà visitabile sino alle ore 19:30, mentre alle 16:30 è prevista la replica della proiezione dei documentari di Karim Galici.

Dopo Palermo le proiezioni toccheranno Firenze (27 maggio), Milano (01 giugno) e Chieri/Torino (03 giugno) .

Oltre a Cagliari e innumerevoli comuni della Sardegna i documentari sono stati presentati nei mesi scorsi alla Casa del Cinema di Roma a Villa Borghese. E anche nei seguenti capoluoghi di regione e provincia: Genova; Napoli; Perugia; Siena; Cesena; Pisa; Grosseto; e Roma per una seconda volta.

