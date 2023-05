POSTE ITALIANE: NUORO E PROVINCIA, RISPARMIARE TEMPO IN UFFICIO POSTALE CON LA PRENOTAZIONE A DISTANZA

Risparmiare tempo in ufficio postale, prenotando a distanza. È possibile in 18 uffici postali della provincia di Nuoro, dove riservare il proprio turno allo sportello è semplice e veloce grazie alla doppia possibilità offerta a coloro che vogliano recarsi in ufficio postale prendendo un appuntamento direttamente dal proprio cellulare, tablet e PC.

Servizio apprezzato – La prenotazione a distanza sta riscuotendo particolare apprezzamento da parte dei clienti della provincia Nuorese e l’utilizzo di questa modalità di fruizione è in continuo aumento. Nei 18 uffici postali del territorio in cui il servizio è attivo, infatti, la percentuale di coloro che, sul totale dei clienti che accedono agli uffici postali dotati di gestore delle attese, decidono di “scegliere data e ora” o di “prendere il numero subito”, supera costantemente il 13%.

Nell’ultima settimana oggetto di monitoraggio, ad esempio, su circa 12.000 ticket rilasciati in totale in provincia, circa 1.600 sono stati ottenuti “da remoto”, attraverso cellulare, tablet e PC e con l’utilizzo del sito poste.it e l’App “Ufficio Postale”.

In particolare, i clienti più “smart” sono stati quelli degli uffici postali di Nuoro Crispi (piazza Crispi) Nuoro 1 (via Santa Barbara) e Siniscola, mentre le operazioni più richieste sono state il ritiro di raccomandate non consegnate per assenza del destinatario, l’attivazione dello Spid e il pagamento dei bollettini. Assai variegata è invece la scelta degli orari in cui recarsi in ufficio postale, con una prevalenza della prima parte della giornata (fascia 8.20-10.30) per le sedi aperte fino alle 13.35 e, per quelle aperte con orario continuato fino alle 19.05, le ore solitamente destinate alla pausa pranzo (fascia 13.30-15.30) oppure il pomeriggio (fascia 16.30-18.30).

Come prenotare – Il sistema consente di evitare le attese e di ottenere due tipologie di “ticket elettronico” da presentare all’ufficio postale: da un lato la voce “scegli data e ora”, per prenotare il proprio turno in un orario e in una data desiderata; dall’altro la voce “prendi il numero subito”, che permette di mettersi in fila “virtualmente”, pur non essendo fisicamente in un ufficio postale, e di conoscere il numero dei clienti in attesa per il servizio desiderato.

Per prenotare sul sito www.poste.it e tramite l’App “Ufficio Postale” è sufficiente cliccare su “Cerca uffici postali e prenota”, inserire la località desiderata, individuare l’ufficio postale di interesse, cliccare sul tasto “Prenota” e, nella schermata successiva, scegliere il servizio di interesse, tra “Bollettini”, “Poste e Pacchi”, “Spid” e “Tutte le altre operazioni”.

Nel caso in cui si sia selezionata la voce “scegli data e ora” verrà generato un QR Code che, in caso di arrivo in ritardo o in anticipo rispetto all’orario della prenotazione, andrà “convalidato” all’arrivo al lettore ottico del gestore delle attese presente in sala per essere chiamato dal primo sportello libero. Scegliendo la voce “prendi il numero subito”, verrà generato invece un ticket elettronico, simile a quello emesso in ufficio postale, da presentare allo sportello.

Una volta ottenuto il ticket, sarà sufficiente recarsi nella sede di Poste Italiane precedentemente individuata e svolgere l’operazione prescelta.