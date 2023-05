Poste Italiane: novità “green” per gli uffici postali di Gonnesa e San Giovanni Suergiu

Attuato anche nelle due sedi del Sulcis Iglesiente il progetto “Led” di Poste Italiane in tema di sostenibilità ambientale, che ha finora coinvolto 33 immobili nella Sardegna Meridionale

Carbonia, 20 maggio 2023 – Novità “green” con Poste Italiane ai Gonnesa e San Giovanni Suergiu. Nei giorni scorsi, infatti, le due sedi del Sulcis Iglesiente sono state interessate da lavori di manutenzione straordinaria inseriti nell’ambito del progetto “Led”, che prevede il completo rinnovo dell’impianto di illuminazione. Le lampade a fluorescenza sono state sostituite con nuove luci led a basso impatto energetico. Questo consente l’abbattimento (circa il 50%) dei consumi di energia elettrica ed il risparmio dei costi di manutenzione.

Il progetto rappresenta da alcuni anni, per la parte meridionale della Sardegna, uno degli interventi principali per contenere i costi energetici e ha coinvolto finora 33 tra uffici postali, sedi direzionali e centri di recapito, con un risparmio annuo di oltre 281mila KWh e una riduzione delle emissioni di anidride carbonica di 242 tonnellate. Nel corso del 2023 si prevedono interventi in ulteriori 6 sedi del territorio, con un recupero annuo atteso di 28 KWhe una ulteriore diminuzione delle emissioni di anidride carbonica stimabile in 24 tonnellate.

L’iniziativa

Anche l’iniziativa intrapresa a Gonnesa e San Giovanni Suergiu contribuirà al raggiungimento da parte di Poste Italiane, entro il 2030, dell’obiettivo di ‘zero emissioni nette di anidride carbonica’ come previsto dal piano strategico “2024 Sustain & Innovate”, che mette al centro della strategia, oltre all’innovazione, la sostenibilità, declinata in otto pilastri tra cui la decarbonizzazione degli immobili e della logistica.

“A conferma della rilevanza dei temi ambientali per la nostra strategia, Poste Italiane diventerà un’azienda a zero emissioni nette entro il 2030 – aveva ricordato l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione della presentazione del piano strategico “24 S.I.” – l’impegno che abbiamo assunto per la sostenibilità e l’innovazione è un supporto importante per raggiungere gli obiettivi del Paese e dell’Europa per una ripresa economica sostenibile, in linea con quanto programmato nel Recovery Plan.”