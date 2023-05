Poste Italiane: Ittiri, l’ufficio postale di via Funtanedda dotato di un nuovo impianto di climatizzazione

L’intervento fa parte del più ampio progetto aziendale di “decarbonizzazione” per ottimizzare il microclima in estate e inverno, contenere i consumi energetici e ridurre l’impatto ambientale attraverso l’abbattimento delle emissioni di anidride carbonica

advertisement

Poste Italiane: Ittiri, l’ufficio postale di via Funtanedda dotato di un nuovo impianto di climatizzazione

Sassari, 24 maggio 2023 – Poste Italiane comunica che presso l’ufficio postale di via Funtanedda a Ittiri è stato installato ed è già operativo un nuovo impianto di climatizzazione.

L’intervento fa parte del più ampio progetto di “decarbonizzazione”:

che prevede principalmente la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a gasolio con impianti ad alta tecnologia; in grado di garantire soluzioni efficienti e sostenibili per gli uffici postali e più in generale per tutti le sedi aziendali.

Il nuovo impianto di Ittiri

Il nuovo impianto di Ittiri, infatti, oltre all’ottimizzazione del microclima interno alla sede in estate e inverno, sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale, consente una sensibile riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica.

Continuano, dunque, gli investimenti aziendali orientati al rispetto dell’ambiente; e anche l’iniziativa intrapresa a Ittiri contribuirà al raggiungimento da parte di Poste Italiane, entro il 2030, dell’obiettivo di ‘zero emissioni nette di anidride carbonica’ come previsto dal piano strategico “2024 Sustain & Innovate”; che mette al centro della strategia, oltre all’innovazione, la sostenibilità, declinata in otto pilastri, tra cui la decarbonizzazione degli immobili e della logistica.

Dichiarazioni

“A conferma della rilevanza dei temi ambientali per la nostra strategia, Poste Italiane diventerà un’azienda a zero emissioni nette entro il 2030 –

aveva ricordato l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione della presentazione del piano strategico “24 S.I.” –

l’impegno che abbiamo assunto per la sostenibilità e l’innovazione è un supporto importante per raggiungere gli obiettivi del Paese e dell’Europa; per una ripresa economica sostenibile, in linea con quanto programmato nel Recovery Plan.”