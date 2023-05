Poste Italiane: anche in Sardegna torna un webinar dedicato alla cybersecurity

Come conoscere e accogliere le sfide di intelligenza artificiale e cybersecurity

Cagliari, 30 maggio 2023 – Anche nel Sardegna torna il webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale. L’evento è completamente gratuito e dedicato a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità, quali la “rivoluzione” tecnologica e digitale.

In un mondo sempre più dominato dai big data e dalle connessioni tecnologiche proteggere i sistemi informatici dagli attacchi, monitorare dati, accessi e flussi comunicativi richiede investimenti rilevanti sia in termini economici che organizzativi. Per questo il settore della cybersecurity è stato tra i primi a sperimentare e avvantaggiarsi delle intelligenze artificiali.

Domani mercoledì 31 maggio, –

durante la sessione dal titolo “AI e cybersecurity: conoscere e accogliere le sfide del prossimo futuro”, –

il relatore Nicola Sotira, responsabile del CERT – Computer Emergency Response Team di Poste Italiane, parlerà di progressi tecnologici e sicurezza; illustrando gli sviluppi in corso, i tanti benefici ed i punti di attenzione nell’adozione dei sistemi.

L’evento si terrà in diretta a partire dalle ore 17, sarà possibile partecipare dal link e presentare le domande via chat.

Le attività del progetto di Educazione Digitale della Corporate University possono essere seguite anche sui canali social LinkedIn, Facebook e Twitter di Poste Italiane attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di Poste Italiane; quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione. In coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.