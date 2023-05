Polizia di Stato: Portoscuso, arrestato un 21enne per spaccio di droga.

Nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato, –

nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dell’attività illecita dello spaccio di stupefacenti,-

ha tratto in arresto in flagranza un giovane, di 21 anni, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Da un’attività info-investigativa, gli agenti del Commissariato Iglesias avevano appreso che il predetto era dedito all’attività illecita di sostanze stupefacenti.