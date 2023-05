Polizia di Stato di Cagliari: Arrestato 35enne per furto su auto in sosta

Polizia di Stato di Cagliari: Arrestato un 35enne per furto aggravato su auto in sosta.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue:

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 35 anni per il reato di furto aggravato.

advertisement

I fatti sono avvenuti nella mattinata di ieri, a Monserrato, quando l’uomo è stato sorpreso a rovistare all’interno di un’autovettura in sosta, con il finestrino infranto, da un passante che ha subito chiesto l’intervento della Polizia.

Il 35enne di origine marocchina, quindi, vistosi scoperto, si è dato alla fuga inseguito dallo stesso passante e dal proprietario dell’auto. L’immediato intervento degli Agenti della Squadra Volante ha consentito di bloccare lo straniero in una via limitrofa.

Dal controllo delle autovetture parcheggiate nei pressi della medesima via, gli operatori hanno riscontrato che anche una seconda autovettura presentava un finestrino infranto. Contattata la proprietaria, la stessa riscontrava l’ammanco dall’auto di alcuni effetti personali.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici contro il patrimonio, è stato tratto in arresto per furto aggravato continuato. Il G.I.P., nell’udienza tenutasi nel pomeriggio di ieri, ha convalidato l’arresto con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per mesi 6.

Per altre notizie clicca qui