PLUS: Albo dei fornitori accreditati per le prestazioni integrative del progetto Home Care Premium. Domande entro il 14 maggio

Il Plus dell’Ambito di Oristano ha rettificato l’avviso pubblico per la formazione dell’Albo dei fornitori accreditati per le prestazioni integrative del Progetto “Home Care Premium 2022”, finanziato dall’INPS.

Oggetto della rettifica è la modifica dell’articolo 12 che disciplina i requisiti sulla capacità economica e finanziaria dei fornitori.

I termini di presentazione dell’istanza di accreditamento da parte dei soggetti interessati sono dunque nuovamente aperti e decorrono dal 04/05/2023 al 14/05/2023.

“L’INPS, con il Progetto “Home care Premium”, prevede quindi l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro familiari mediante una forma di intervento mista, con il coinvolgimento, inoltre, di Ambiti Territoriali Sociali che si impegnano a prendere in carico i soggetti non autosufficienti residenti nel proprio territorio” precisa l’Assessore ai Servizi sociali del Comune di Oristano (capofila del Plus), Carmen Murru.

L’ Albo decorrerà, quindi, dal 01/06/2023 al 30/06/2025.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere redatta in bollo o in carta libera per i soggetti esenti e deve essere resa secondo il modello allegato unitamente alla copia di un documento d’identità del sottoscrittore.

Il plico contenente l’istanza di partecipazione unitamente a tutti i documenti previsti dal presente avviso, debitamente sottoscritta (a pena di nullità), dovrà essere presentata entro il termine del 14/05/2023.

Le domande presentate fuori termine rispetto alla data suindicata saranno esaminate nel successivo trimestre di aggiornamento dell’Albo dei Fornitori.

La domanda dovrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità