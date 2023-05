Ploaghe: Roberta Paltrinieri presenta “Il valore sociale della cultura”

Martedì 30 maggio, alle 18, Roberta Paltrinieri sarà a Ploaghe per presentare il saggio “Il valore sociale della cultura”, da lei curato, edito da Franco Angeli

Durante l’incontro, che si terrà nell’ex convento dei cappuccini e sarà moderato da Francesca Arca, Roberta Paltrinieri dialogherà con Fabrizio Frongia e Giampiero Branca. L’appuntamento rientra nella più ampia programmazione del progetto PNRR InCoros; è inserito nell’iniziativa “Maggio della Comunicazione 2023” del corso di laurea in Comunicazione pubblica e professioni dell’informazione dell’Università di Sassari.

L’evento fa parte del ciclo di iniziative “Maggio della Comunicazione 2023” curato dal corso di laurea in Comunicazione pubblica e professioni dell’informazione dell’Università di Sassari ed è organizzato dal Comune di Codrongianos, da Lìberos e dall’ateneo turritano in collaborazione con il Comune di Ploaghe e la libreria Koinè Ubik di Sassari.

L’opera

Il testo indaga le relazioni tra la struttura della società e la cultura per mettere in luce il valore sociale che questa possiede; ovvero, il valore che si esprime in quei modelli di progettazione orientati all’innovazione e alla sostenibilità e nelle buone pratiche che ne derivano. È infatti opinione condivisa che oggi più che mai sia urgente ripensare ai nostri modi del vivere associato; i quali sono messi a dura prova dalle istanze sanitarie e dalla percezione del rischio. Perciò, la cultura è uno degli ambiti attraverso i quali occorre pensare a percorsi di ricostruzione e resilienza.

Il saggio contiene i contributi di Roberta Paltrinieri, Giulia Allegrini, Giulia Alonzo, Erika Capasso, Elisa Fulco, Melissa Moralli, Ilaria Riccioni, Francesco Savoia, Stefano Spillare.

La curatrice

Roberta Paltrinieri è docente ordinaria di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’università di Bologna dal 2015. Studiosa dei processi culturali, si occupa di innovazione sociale e culturale, partecipazione civica e culturale, processi di welfare culturale, cittadinanza culturale e processi di civic e audience engagement, sostenibilità e consumi responsabili.

Il progetto InCoros

Nato con la volontà di rigenerare la comunità di Codrongianos, perché sia capace non solo di immaginare un modello diverso di accoglienza, ma per essere messa in condizione di costruire percorsi di nuova economia e potenziamento del tessuto sociale, il progetto InCoros è risultato vincitore del bando borghi storici del Ministero della Cultura, finanziato con i fondi del PNRR. Gli obiettivi sono numerosi e interessano diversi aspetti, tra cui quello culturale; perciò, a tale riguardo, sono previsti, tra gli altri, attività laboratoriali nelle scuole, presentazioni di libri, coordinamento di gruppi di lettura; in aggiunta, anche l’ organizzazione di momenti di scambio che facilitino la creazione di una nuova cultura di comunità sia a Codrongianos sia negli altri comuni del Coros.

L’evento è finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU e dal Ministero della cultura – bando Borghi PNRR.

