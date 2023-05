Pisa Ugl metalmeccanici: Nardi eletto segretario.

Pisa Ugl metalmeccanici: Carlo Nardi eletto come segretario. Nel congresso del sindacato provinciale è stato eletto all’unanimità, con una perfetta concordanza di opinioni, il nuovo segretario. Un augurio importante di buon lavoro di Antonio Spera.

Nella sala dell’Università del tempo libero di via della Stazione vecchia, il quinto congresso provinciale dell’Ugl metalmeccanici ha dato come esito l’elezione a segretario provinciale della Federazione di Carlo Nardi.

Per il Comune di Pisa ha partecipato Lorenzo Carletti, mentre sono anche intervenuti Marco Cecchi, segretario Utl Pisa, tutti i rappresentanti delle varie aziende metalmeccaniche del territorio presenti il giorno, dalla Piaggio alla Asso Werke.

advertisement

“La Segreteria Nazionale esprime felicitazioni per l’elezione di Carlo Nardi. Con i migliori auguri di un prosieguo dell’ottimo lavoro già svolto negli anni passati”. Così ha detto Antonio Spera, il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici anch’egli presente il giorno del congresso. “La Federazione Nazionale non farà mancare l’appoggio. Ma nemmeno il sostegno a lavorare in sinergia con il territorio. Così da poter intensificare il confronto fra forze politiche e forze sindacati.In modo da poter avviare un percorso orientato alla crescita ma anche e soprattutto alla creazione di nuovi posti di lavoro in tutta la Regione”.

Per altri articoli simili clicca qui.