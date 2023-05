Pichetto “Con rigassificatore di Piombino inverno in sicurezza”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Dopo due anni e mezzo il rigassificatore di Piombino lo sposto. In questo momento sono in valutazione due proposte e nel giro di 15 giorni le renderò noto” Lo ha detto il ministro per l’Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine di una iniziativa elettorale in svolgimento a Campi Bisenzio (Firenze). “Con Piombino aggiungiamo 5 miliardi di metri cubi di gas, a questo punto ci mette in sicurezza per il prossimo inverno-ha aggiunto Pichetto Fratin-. In questo momento gli stoccaggi hanno superato il 60%. Per avere una maggiore sicurezza sulla contingenza bisogna aggiungere Ravenna”.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).