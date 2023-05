Pet Camper tour torna “on the road” e riparte dal Lazio. La campagna itinerante contro l’abbandono degli animali è arrivata a Corchiano, in provincia di Viterbo, e per il terzo anno consecutivo ha ribadito l’importanza della sicurezza stradale. Il Pet Camper Tour, in collaborazione con Polizia di Stato e Anas, prevede diverse iniziative incentrate sul legame che unisce uomini e animali.

fsc/mrv