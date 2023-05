Perugia-Cagliari: le quote dei bookmakers

Perugia-Cagliari sarà una sfida tra due grandi realtà con obiettivi diversi: dalla salvezza ai playoff. Ecco le quote dei bookmakers sulla sfida dello ‘Stadio Renato Curi’

Torino, 5 maggio 2023 – Quella tra Perugia e Cagliari sarà una sfida tra due gloriose squadre che per tanto tempo sono state protagoniste di importanti stagioni nella massima serie. La realtà attuale però racconta ben altro, con le due formazioni che hanno obiettivi diversi in questo finale di campionato cadetto. Gli uomini di Fabrizio Castori non vincono da sei giornate e sono piombati al terz’ultimo posto in piena zona retrocessione. I sardi, battendo la Ternana nell’ultimo turno, hanno dato una bella accelerata verso un posto nei playoff che con la sesta posizione hanno quasi messo in cassaforte. Guai a dare qualcosa per scontato, a tre giornate dal termine i punti servono a tutte come il pane. Per la sfida dello ‘Stadio Renato Curi’ i bookmakers propendono maggiormente per una vittoria degli uomini di Sir Claudio Ranieri.

I sardi vogliono i tre punti per sigillare la zona playoff – Per il Grifo è una sorta di ultima spiaggia. La zona playout dista due punti e con così poco da giocare ogni punto sarà decisivo. Il Cagliari invece vuole chiudere il discorso playoff con altri tre punti che significherebbero anche un miglior piazzamento finale. Una vittoria degli umbri è quotata da Betclic a 3.02, un pareggio a 2.94 ed un successo sardo a 2.50. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 2.17 e L’Under 2.5 a 1.61.

L’ultimo precedente terminò a reti bianche – Non è certo una sfida inedita quella tra Perugia e Cagliari. Le due squadre si sono affrontate nelle prime tre serie nazionali oltreché in Coppa Italia. L’ultimo precedente è della Serie B 2015/2016 quando al ‘Curi’ fu 0-0. La ripetizione esatta di quel risultato è quotata da Betclic a 9.00. Attenzione poi ad una possibile vittoria di misura degli uomini di Claudio Ranieri. Betclic quota lo 0-1 a 8.20 (Sisal lo quota a 7.75).

Lapadula per essere il re dei bomber, Olivieri-Matos per il riscatto – Gli umbri per togliersi dalla palude della zona retrocessione dovranno affidarsi ai gol di Marco Olivieri e Ryder Matos. Un gol dell’italiano è quotato da Betclic a 4.50, uno del brasiliano a 5.00. Lato Cagliari il più atteso è il bomber Gianluca Lapadula. Il nazionale peruviano è in lotta per il titolo di capocannoniere della Serie B dove è stato raggiunto al primo posto, a quota 17 reti, dal finlandese Joel Pohjanpalo del Venezia. Una rete dell’ex Milan è quotata da Betclic a 2.75. Il compagno di reparto sarà probabilmente Leonardo Pavoletti, una sua rete contro il Perugia è quotata da Betclic a 3.25.

