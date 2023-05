“L’Italia ha zone di over-tourism che affogano sotto flussi turistici abnormi e tanti borghi, soprattutto in aree interne, scarsamente valorizzati. Occorre investire sul turismo sostenibile e diffuso anche come contrasto allo spopolamento e per la prevenzione del dissesto idrogeologico”. Ad affermarlo il presidente della Fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio.

abr/