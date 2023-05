PD, Deriu lancia petizione “Riportiamo le preferenze alle primarie, #BastaListeBloccate”

Una voce di cambiamento si sta facendo sentire all’interno del Partito Democratico. Roberto Deriu, componente dell’Assemblea nazionale del partito, ha lanciato una petizione a sostegno della reintroduzione delle preferenze alle primarie.

Una iniziativa che mira a promuovere una maggiore democrazia interna; garantendo a tutti la possibilità di esprimere le proprie preferenze e di partecipare attivamente al processo decisionale.

La petizione, intitolata “Riportiamo le preferenze alle primarie del Partito Democratico. #BastaListeBloccate”, invita tutti i dirigenti, iscritti, sostenitori e simpatizzanti del PD a unirsi per sostenere questa importante riforma.

Deriu, in quanto membro dell’Assemblea nazionale, ha sottolineato l’importanza di un vero impegno per le riforme istituzionali, in particolare sulla legge elettorale; e ha evidenziato come l’eliminazione delle liste bloccate sia essenziale per promuovere la democrazia, non soltanto all’interno del partito ma anche in ottica elezioni politiche.

La proposta di Deriu arriva in un momento cruciale per il Partito Democratico e per la politica italiana in generale. Mentre si discute di riforme istituzionali e di legge elettorale, il PD ha l’opportunità di dimostrare il suo impegno verso una democrazia più aperta e partecipativa. L’eliminazione delle liste bloccate nelle elezioni interne del partito e il ripristino delle preferenze rappresenterebbero un passo importante verso questo obiettivo.

Le preferenze alle primarie

Le preferenze alle primarie consentono infatti a tutti i partecipanti di indicare l’ordine di preferenza dei candidati in corsa per le elezioni primarie. Questo sistema restituisce al popolo la scelta di eleggere i propri rappresentanti; oltre a riflettere la diversità ideologica, l’inclusione e la rappresentatività all’interno del partito, assicurando che le scelte siano il risultato di un ampio consenso e tengano conto della volontà dei cittadini.

La reintroduzione delle preferenze alle primarie rappresenterebbe dunque un segnale forte dell’importanza che il PD attribuisce alla democrazia, al pluralismo, alla trasparenza.

La petizione lanciata da Deriu sta raccogliendo consensi in tutto il partito. La speranza è che questa proposta spinga il PD ad essere l’esempio di una svolta democratica; all’interno di un processo di riforma più ampio. Perché in una democrazia sana e inclusiva, il diritto di voto e la possibilità di scegliere i propri rappresentanti sono – e devono essere – pilastri fondamentali.

L’appello di Deriu: “il Pd dia il buon esempio per una svolta democratica”

“Eliminare le liste bloccate e ripristinare le preferenze alle primarie rappresenterebbe un segnale forte dell’importanza che il PD attribuisce alla democrazia, al pluralismo, alla trasparenza”. Così Roberto Deriu, componente dell’Assemblea nazionale del Partito Democratico; che proprio in queste ore ha lanciato la petizione “Riportiamo le preferenze alle primarie del Partito Democratico. #BastaListeBloccate”.

“Ho lanciato questa petizione perché sono convinto che per essere veramente credibile sul tema delle riforme istituzionali, e in particolare sulla legge elettorale – dice Deriu –,

il PD deve essere il faro di questo cambiamento attraverso l’eliminazione delle liste bloccate nelle elezioni interne dei nostri organi; soprattutto all’Assemblea nazionale, e attraverso il ripristino delle preferenze”.

Un passaggio fondamentale, secondo l’esponente dem, per restituire al popolo la scelta di eleggere i propri rappresentanti

“La nostra Assemblea nazionale è eletta da tutti i cittadini con le primarie aperte, è pertanto doveroso dare la possibilità a tutti coloro che partecipano di scegliere il loro rappresentante. Le preferenze offrono un meccanismo che dà voce a tutte le correnti di pensiero presenti all’interno del partito, promuovendo l’inclusione e garantendo una rappresentatività più equa. Come componente dell’Assemblea nazionale presenterò una proposta su questo tema”.

“Sostenere la reintroduzione delle preferenze significa sostenere un sistema politico più aperto, inclusivo e responsabile. È un passo verso una democrazia in cui ogni voce conta e ogni membro ha la possibilità di contribuire al futuro del proprio partito e del Paese”.

“Diamo il buon esempio con una vera svolta democratica – conclude Roberto Deriu –, altrimenti non saremo credibili”.

LINK DELLA PETIZIONE: https://chng.it/64DdPSqFTn