“Oggi mettere al mondo dei figli viene percepito come un’impresa a carico delle famiglie. E questo, purtroppo, condiziona la mentalità delle giovani generazioni. Vivono un clima sociale in cui metter su famiglia si sta trasformando in uno sforzo titanico, anziché essere un valore condiviso che tutti riconoscono e sostengono”. Così Papa Francesco, intervenendo agli Stati Generali della Natalità.

mgg/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)