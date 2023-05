Nutella, nel 2020, ha iniziato un viaggio per la promozione del turismo in Italia lavorando fianco a fianco con ENIT, l’Agenzia Nazionale del Turismo, e creando due Special Edition dal nome evocativo (quanto significativo) di “Ti amo Italia“. Uno slogan che ricorda a tutti che per cogliere il buono della vita non serve cercare lontano, ma basta guardarsi attorno, proprio dove si vive.

Nutella ha così sostituito la sua iconica etichetta con alcune foto degli scorci più belli d’Italia, andando a coprire tutte le regioni: dai borghi alle montagne, dalle isole alle città, dalle acque cristalline ai paesaggi colorati.

Dopo aver incentivato un turismo di “casa” e consapevole, la crema spalmabile più famosa al mondo ha deciso di mettere in luce una delle altre eccellenze che contraddistinguono il Bel Paese: il turismo gastronomico.

advertisement

Pane & Nutella, questo il nome del progetto realizzato in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, è stato pensato per offrire a tutti un viaggio nel gusto e nella tradizione regionale italiana.

Una vera e propria lente di ingrandimento sui pani d’Italia per riscoprire le origini, la storia e le caratteristiche non solo di un prodotto che consumiamo quotidianamente (e che troppo spesso diamo per scontato), ma anche di un vero e proprio mestiere: un’arte che porta alla luce una maestria antica.

Tante differenze tra le diverse tipologie e varietà regionali, ma anche tra i diversi forni e le differenti manualità, perché il pane è un elemento vivo, che viene personalizzato da chi lo prepara.

I pani tipici della Sardegna

Pane & Nutella si configura come un vero e proprio percorso di scoperta in grado di raccontare le tradizioni di tutte le venti regioni italiane, attraverso i loro pani tipici, dai più noti ai meno conosciuti, come Sa Tunda e Su Civraxiu.

Sa Tunda

Sa Tunda è una fragrante pagnotta dalla pezzatura di circa 1 kilogrammo, dalla particolare forma a fiore con sette “petali” leggermente appuntiti.

Le sette punte, chiamate “pizzi”, sembrano rimandare ai giorni della settimana, come a scandire il tempo tra una panificazione e l’altra. Non è un caso. Le sue origini si intrecciano infatti da sempre con la tradizione contadina sarda: “Sa Tunda” era l’alimento principale degli agricoltori di Teulada, preparato il sabato con una lavorazione a mano di oltre 5 ore.

L’impasto è composto da semola di grano duro rimacinata, acqua, lievito madre detto “frammentu sardu” e sale.

Su Civraxiu

Su Civraxiu, invece, è il pane contadino per eccellenza tipico del sud della Sardegna. Cambia leggermente forma a seconda del paese della sua produzione: la più comune è quella tipica di Sanluri.

Si ipotizza che il nome “Civraxiu” derivi dal latino cibarius “cibo”. Questa prelibatezza, infatti, è stato da sempre concepito come l’alimento principale degli agricoltori sardi, tanto da diventare il pane tradizionale contadino.

È di grossa pezzatura. La crosta è di colore bruno dalle lievi sfumature dorate. È ricco di una mollica morbida e spugnosa.

L’impasto è composto da semola di grano duro, lievito madre, acqua e sale.

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui