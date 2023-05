Palazzo Siotto Cagliari; al via al festiva Musiche tra le righe

A dieci anni di distanza dalla prima edizione del 2013 e dopo l’ultima edizione del 2019 ritorna a Cagliari il festival Musica tra le righe, rassegna di musica da camera e incontri col pubblico organizzato dall’Associazione culturale Ponticello, con la direzione artistica di Giulio Biddau nelle sale di Palazzo Siotto, a Cagliari.

Nove gli appuntamenti in calendario, a partire da martedì 2 maggio e fino al 5 dicembre. Il ricco programma prevede tre recital per pianoforte; due concerti di musica da camera; due Liederabend cioè concerti dedicati all’esecuzione di Lieder; canzoni; una mastrerclass di pianoforte; e un concerto di musica da camera con il prossimo vincitore del Premio Giangrandi.

Il programma.

Si inizia dunque martedì 2 maggio, alle ore 20:30, con un appuntamento da non perdere che vede il ritorno a Cagliari della pianista argentina Martha Noguera, impegnata in un concerto di musiche di Mozart, Beethoven, Chopin e del compositore contemporaneo argentino Alberto Ginastera, col quale la Noguera ha avuto modo di studiare l’interpretazione proprio dei brani che verranno eseguiti a Cagliari, dove begli anni scorsi si è esibita per due volte, da solista e con l’orchestra al Teatro Lirico.

Martha Noguera ha iniziato la sua carriera musicale a Buenos Aires, sua città natale, all’età di undici anni. Diplomatosi al Conservatorio Nazionale di Musica “Carlos López Buchardo” (carriera artistica pianistica) ha ricevuto il Primo Premio e la Medaglia d’Oro, riconoscendo così, fin dalla tenera età, le sue notevoli condizioni di pianista. Dalle sue presentazioni di ragazza precoce, ha occupato un posto preponderante tra i pianisti argentini.

In carriera ha ottenuto importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali, tra i quali la “Croce di Cavaliere della Repubblica di Polonia” datole dal governo polacco, per il successo ottenuto in diverse capitali del mondo nell’interpretazione dell’opera completa di Fryderyk Chopin; il “Meritocratic Nobility Award” per la sua carriera artistica, assegnato dalla Meritocratic Humanity Organization (Buenos Aires).

La Noguera ha eseguito innumerevoli concerti nelle sedi più prestigiose in America e in Europa, accompagnata dalle più importanti orchestre e dai più acclamati direttori. Ha eseguito la versione integrale delle 32 Sonate per pianoforte di Beethoven e l’opera completa per pianoforte di Chopin e ha effettuato varie registrazioni per le etichette RCA e Artenova BMG.

Un’occasione da non perdere per i pianisti sarà quella di mercoledì 3 maggio quando la Noguera terrà dal mattino una masterclass di pianoforte.

Sempre a maggio ma martedì 30 recital pianistico di Federico Manca con musiche di Liszt, Ravel e Prokof’ev. Nel mese di giugno l’appuntamento è invece per martedì 20, inizio ore 20:30, con il Trio Orleon composto da Judith Stapf al violino, Arnau Rovira I Bascompte al violoncello e Marco Sanna al pianoforte. Il programma della serata prevede l’esecuzione di musiche di Mendelssohn e di Schubert.

Venerdì 7 luglio, sempre con inizio alle 20:30, sarà il direttore artistico del festival, il pianista Giulio Biddau a salire sul palco di Palazzo Siotto insieme al baritono André Morsch per il primo dei due Liederabend. Nei paesi di lingua tedesca, il Liederbend era una serata che si usava originariamente dedicare all’esecuzione di lieder, di canzoni, in famiglia, uso che passò naturalmente ai salotti colti, fino a divenire un vero concerto pubblico. Il programma della serata prevede musiche di Robert Schumann.

Dai lieder di Schumann alla musica da camera di Joseph Charles Holbrooke, tra i grandi rinnovatori della musica inglese del ‘900 e tra i più conosciuti e amati compositori della sua epoca. A eseguire i suoi brani sarà il Capusar Trio che nel corso della serata proporrà anche musiche di Brahms. L’appuntamento è per martedì 12 settembre a partire dalle 20:30. Il Capusar Trio è composto da Federico Melis al pianoforte, Giuseppe Tucci al violino e Marco Antonicelli al corno.

Secondo Liederabend, questa volta martedì 17 ottobre con il pianista e clavicembalista serbo Dušan Toroman, sul palco con la soprano Ana Cvetkovic e Luca Leone primo corno dell’Orchestra del Teatro Lirico. La serata, che avrà inizio alle 20:30, prevede musiche di Schubert e Carl Czerny.

A novembre l’appuntamento è per il 5 con un concerto di musica da camera. Concerto che vedrà protagonista il prossimo vincitore del Premio Giangrandi che verrà designato nei prossimi mesi.

L’edizione 2023 della rassegna si concluderà martedì 5 dicembre, inizio ore 20:30, con il recital del pianista Scipione Sangiovanni. Vincitore di prestigiosi concorsi nazionali ed internazionali, il maestro Sangiovanni si è esibito in importanti sale. Ad esempio il Teatro La Fenice di Venezia; il Mozarteum di Salisburgo; Palau de la Musica di Barcellona; il Megaron Mousikis di Atene; la Royal Dublin Society di Dublino; la Hongtai Concert Hall di Xiamen; nonchè la Salle Cortot di Parigi. Nella serata cagliaritana eseguirà musiche di Bch, Busoni e Gershwin.