Palazzo d’Inverno vola a Madrid

L’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno presenta a Madrid due eventi

Dopo fruttuosi anni di collaborazioni e sinergie con partner internazionali, L’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno rafforza ulteriormente le relazioni con la Spagna e i suoi proficui rapporti con l’ Asociacion Circolo Sardo Ichnusa. Presenta infatti a Madrid due eventi che porteranno all’attenzione del pubblico e delle istituzioni estere le peculiarità artistiche ed identitarie della nostra isola. L’obiettivo è articolare dialoghi sempre più intensi con altri Paesi.

Contus e Cantus

Si parte il 9 e il 10 maggio 2023, presso la Scuola Italiana di Madrid (C/ De Augustin De Betancourt,1), con “Contus e Cantus”. Lo spettacolo prodotto da Palazzo d’Inverno è interamente dedicato ai bambini. In scena: Gianluca Podda alla chitarra e Giusy Murgia Onnis – voce. La rappresentazione si dipana tra piccoli racconti e brani cantati. I bambini diventano immediatamente parte attiva dello spettacolo come protagonisti delle favole proposte. Grazie ad un abile lavoro di coinvolgimento e sollecitazione della fantasia, i più piccoli calcheranno i ruoli dei Burattini del Teatro di Mangiafuoco, dei Sette Nani della Fiaba di Biancaneve (con brani originali in Lingua Sarda), degli Spaventapasseri, delle Formiche e di tanti altri personagg. Con le “mani colorate” daranno poi vita ad un momento di animazione altamente emozionante. Attraverso una semplice coreografia, si vuole evidenziare il profondo significato di canzoni che raccontano di multiculturalità, integrazione, rispetto e diversità. Il gran finale prevede che tutti i partecipanti possano suonare piccoli strumenti, in una grande Orchestra di suoni e voci che dal Cuore della loro Scuola si apre al Mondo intero.

Gianluca Podda e Giusy Murgia Onnis

Il Duo “Gianluca Podda e Giusy Murgia Onnis” da oltre vent’anni lavora nelle scuole. Costruisce infatti percorsi musicali/teatrali per bambini. Entrambi gli artisti hanno composto circa 600 brani. Hanno in repertorio 25 musical per bambini e ragazzi, dalla scuola dell’ Infanzia alla scuola secondaria di secondo grado. Hanno inoltre realizzato centinaia di laboratori e spettacoli per i più piccoli, alcuni dei quali con artisti importanti, uno per tutti il compianto Andrea Parodi.

Gli appuntamenti del 10 maggio

Gli appuntamenti a Madrid si spostano poi il 10 maggio al Centro Gallego (C/ Carretas, 14). Qui, partire dalle ore 20.00, sarà di scena “Sa Die de sa Sardigna – Cantus de Sardigna” con Gianluca Podda (Chitarra) e Giusy Murgia Onnis (Voce). Si tratta di un racconto musicale che porta l’ascoltatore a mettersi in viaggio sulle tracce delle sonorità tipiche della Sardegna. Il viaggio partirà dai canti tradizionali dei nostri genitori e dei nostri nonni (Duru duru, Anninnia, Trallallera) fino ad arrivare ai grandi autori e voci del panorama isolano contemporaneo. Un live emozionante tra canzoni, aneddoti e curiosità sulla produzione artistica di autori sardi.

Gli eventi sono realizzati dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno e l’Asociacion Circolo Sardo Ichnusa con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo, e la Regione Autonoma della Sardegna.

