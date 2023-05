Ospedale Matera, Giordano (Ugl):”Assente la cura del verde pubblico urbano”.

“E’ certamente visibile a tutti il brutto biglietto da visita nel territorio ospedaliero di Matera. Sterpaglia e erba alta che invade il nosocomio, con rischio di incendio e di allergeni immessi nell’aria, nulla si fa. L’incuria e la colpa non può ricadere sulla della dirigenza Asm, la competenza è del Comune di Matera tenuto a svolgere interventi di manutenzione straordinaria, piccola manutenzione, cura del verde e dell’arredo urbano dell’area del ‘Madonna delle Grazie’ ad oggi, nel totale degrado”.

Sono parole di Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera che da molti lustri si occupa fattivamente e in senso civico anche di quanto accade dentro e fuori l’Ospedale della Città Capitale Cultura Europea 2019, il cui bacino è di circa di 250.000 utenti. L’Amministrazione Comunale — rileva Giordano – non vede e non sente a questo degrado di immagine e sostanza.

Si incontrano pensiline, panchine circondate da una natura che andrebbe tenuta sotto controllo, invase da erbacce a pochi metri dal nosocomio. Il verde vince, ma non è una buona notizia. Erbacce che crescono rigogliose e senza freni. L’Ugl Matera evidenzia la presenza di folta sterpaglia ed erbacce lungo tutto il territorio che circonda l’ospedale; il quale è transitato giornalmente da persone che si recano. E’ il caso di dire che quando la natura prende il sopravvento, arriva il degrado.

Si ritiene tutto ciò fortemente ingiusto, disumano e pregiudicante nei confronti di tantissimi utenti che si trovano costretti a vivere anche questo disagio, indecoroso. Celermente si intervenga al ripristino, su quanto vengono definiti interventi ordinari di sfalcio e straordinari di manutenzione delle tante specie arboree presenti e che avvolgono l’Ospedale”; conclude Giordano.

