Ospedale di Lanusei, apre l’ambulatorio di Ematologia

Il nuovo servizio sarà operativo a partire dal prossimo 7 giugno nel Centro trasfusionale del Nostra Signora della Mercede

Lanusei 24 maggio 2023 – In Ogliastra apre per la prima volta un ambulatorio di Ematologia. Il nuovo servizio sarà a disposizione dei cittadini a partire dal prossimo 7 giugno e verrà attivato nei locali del Centro trasfusionale dell’ospedale N.S. della Mercede di Lanusei. L’ambulatorio sarà gestito dalla dottoressa Adriana Ghironi, dirigente medico ematologo, specializzata all’università di Sassari.

Una novità assoluta per il territorio che consentirà agli utenti ogliastrini, soprattutto anziani, di evitare lunghe trasferte nei principali centri dell’Isola. L’ambulatorio si occuperà di effettuare le prime visite specialistiche, distinguendo tra i pazienti che possono essere seguiti ambulatorialmente da coloro che per la complessità delle cure necessitano di una gestione ospedaliera. Si effettueranno esami ematochimici, esami diagnostici, visite e tutte le analisi concernenti le patologie del sangue.

L’ambulatorio a Lanusei

L’ambulatorio sarà operativo il mercoledì pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 20.00: sino alle 17.00 l’attività sarà dedicata alle prime visite, mentre dalle 17 alle 20 l’ambulatorio sarà attivo per le visite di controllo. «Si tratta di un progetto pensato appositamente per l’Ogliastra – spiega la dottoressa Adriana Ghironi – vengo da una formazione di oncoematologia, con un’esperienza pluriennale nella gestione di pazienti acuti e cronici.

Le novità

Con l’apertura di questo ambulatorio; prosegue; abbiamo pensato di dotare di un’ematologia territoriale la sanità ogliastrina, che darà la possibilità ai pazienti, in particolare a quelli anziani, di evitare spostamenti per i controlli che possono essere effettuati a livello ambulatoriale. Senza il grande supporto avuto dalla direzione della Asl Ogliastra e senza l’apporto ricevuto dalla direzione del presidio ospedaliero e dal Centro trasfusionale, tutto ciò non si sarebbe potuto realizzare – conclude la dottoressa Ghironi – mi sono stati messi a disposizione tutti gli strumenti di cui avevo bisogno».

L’apertura del nuovo servizio è stata possibile anche grazie alla stretta collaborazione tra Asl Ogliastra e Asl di Nuoro, in particolare con il Laboratorio analisi dell’ospedale San Francesco del capoluogo barbaricino, diretto dalla dottoressa Maria Cristina Garau.

Dichiarazioni

«Esiste una sinergia ormai consolidata tra il nostro ospedale e il San Francesco; spiega Luigi Ferrai, direttore del presidio ospedaliero N.S. della Mercede di Lanusei; ci sono pazienti che dalla Barbagia si recano nel nostro ospedale e viceversa. Si tratta di un interscambio molto proficuo che migliora la qualità dei servizi offerti ai cittadini dei nostri territori».

Potenziamento sanitario di Lanusei

L’ambulatorio di Ematologia andrà a rinforzare l’attività del Centro trasfusionale, una realtà molto dinamica del nosocomio ogliastrino.

«Siamo molto contenti per l’apertura dell’ambulatorio che va ad aumentare le prestazioni che forniamo ai nostri cittadini; spiega la dottoressa Giusy Cabiddu, direttrice del Centro trasfusionale della Asl Ogliastra; siamo anche molto soddisfatti di come sta proseguendo la nostra attività per quanto riguarda la raccolta del sangue».

Dopo un 2022 che ha fatto registrare un boom di donazioni, i primi mesi del 2023 confermano il trend positivo.

«Grazie alla sensibilità dimostrata dai donatori ogliastrini e alla collaborazione con l’Avis, abbiamo iniziato l’anno con numeri ottimi; continua Cabiddu; di questi tempi lo scorso anno avevamo raccolto quasi 860 sacche, mentre ora siamo già oltre quota 1050. Non c’è dubbio sul fatto che stiamo raccogliendo i frutti delle campagne svolte nelle scuole e delle iniziative organizzate in collaborazione con le forze dell’ordine e con le società sportive».

