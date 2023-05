Orsi trentini, Oipa “Fugatti lasci parlare gli scienziati, i naturalisti, gli etologi”

L’ Oipa torna a parlare degli orsi trentini e si scaglia contro Fugatti “Rispetti le normative nazionali ed europee che tutelano orsi e lupi”

«Fugatti lasci parlare gli scienziati, i naturalisti, gli etologi. Soprattutto rispetti le normative nazionali ed europee che tutelano orsi e lupi. Invece di blandire continuamente un elettorato rancoroso e livoroso che vorrebbe la legge del taglione contro i grandi carnivori che abitano i boschi del Trentino. Gli animali infatti altro non fanno che seguire la propria natura. Fugatti dovrebbe pensare a fare un minimo di autocritica. Soprattutto laddove gli incidenti anche tragici cui abbiamo assistito sono da attribuire a una mancata o non corretta gestione della fauna. I metodi non cruenti e rispettosi della vita animale che possono determinare una serena convivenza tra i grandi carnivori e le comunità locali ci sono. Li applichi». Così l’Organizzazione internazionale protezione animali a commento di quanto dichiarato dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, parlando oggi dal palco allestito in piazza Dante a Trento in occasione di una manifestazione contro la presenza di lupi e orsi in Trentino.

